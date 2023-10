Mogući lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i zapadnim dijelovima Bosne

U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana.

U ranim jutarnjim satima na sjeveroistoku Bosne je moguća kiša ili lokalni pljusak, a tokom dana lokalni pljuskovi su mogući u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne.

Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 24 °C.