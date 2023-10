Nikšić na konferenciji UPFBiH: Vlada FBiH opredijeljena ostvariti ciljeve fiskalne reforme

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je danas da Vlada Federacije BiH priprema set fiskalnih zakona koji bi trebali olakšati poslovanje privrednim subjektima, ali istovremeno omogućiti i viši standard za radnike.



– Vlada FBiH ima jedinstveno opredijeljenje, ostvarivanje ciljeva fiskalne reforme, a to su smanjenje troškova rada, povećanje plata, posebno minimalne, povećanje konkurentnosti, rast proizvodnje i izvoza, te nova radna mjesta i smanjenje sive zone - rekao je Nikšić na konferenciji Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH (UPFBiH) o temi „Opterećenje cijene rada i tržište rada u Federaciji BiH“.

Dodao je da radna grupa već nekoliko mjeseci radi na setu zakona iz fiskalne reforme i da bi u ponedjeljak trebala biti završna sesija da bi se uobličili prijedlozi. Rješenja su uglavnom završena i radi se na tehničkim detaljima. Nikšić je naveo da će uslijediti sastanci sa poslodavcima i sindikatom, predstavnicima Saveza općina i gradova i drugima, te da se nada da će set zakona biti do kraja ovog mjeseca upućen u parlamentarnu proceduru.

Opterećenje cijene rada

- Bez rješenja u parlamentu, bez usvajanja zakonskih rješenja, Vlada ne može praviti nikakvu konkretnu reformu. Dakle, to su stvari koje nam predstoje i tiču se zakona o porezu na dohodak i doprinosima, tiču se minimalne plate, kao i onoga što cijenimo jako važnim, a to je pitanje uvođenja online fiskalizacije, da spriječimo sivu ekonomiju. Sve to je jedan sveobuhvatan paket koji treba u narednom periodu da riješimo kako bi stvorili povoljniji ambijet za poslodavce i kvalitetniju zaštitu prava radnika - rekao je Nkšić.

Predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Adnan Smailbegović je rekao da su teme opterećenja cijene rada i tržište rada u Federaciji ključne za ekonomiju.

- Opterećenje cijene rada, smanjenje doprinosa i drugih opterećenja, tema je koja nam je na agendi već pet,šest godina i nadamo se i imamo uvjerenja od Vlade da će to vrlo brzo doći na Parlament. Druga tema je u vezi nedostatka radnika i liberalizacije tržišta rada i to je nešto u vezi čega se moramo ozbiljno pozabaviti kako bi, koliko je moguće, smanjili odlazak nešeg radno sposobnog stanovništava, a sa druge strane zaposlili što veći broj radnika koji nedostaju - rekao je Smailbegović.

Tržište rada je, po njegovim riječima, odradilo dosta toga, pa se bilježi i povećanje plata u zadnjih godinu, dvije, ali sve to nije dovoljno i potrebno je dati veći implus. Sa druge strane, postoje i situacije da se neke kompanije zatvaraju što znači da su, kako je rekao, došle na ivicu i ne mogu isplaćivati plate. Smailbegović je rekao da su opterećenja na platu ogromna, da se nada da će se smanjiti i u konačnici omogućiti povećanje plata radnicima.

- Kada je riječ o minimalnoj plati od hiljadu KM, smatram da je to pod današnjim uslovima neodrživo i nemoguća misija i da bi imali najmanje pedeset do šezdeset hiljada radnih mjesta manje, ali ako gledamo to u paketu sa smanjenjem doprinosa i drugim podsticajima, mislim da je to nešto što bi se moglo dostići – dodao je Smailbegović.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH Samir Kurtović naglasio je važnost socijalnog dijaloga u kreiranju zakonskih rješenja i u tom kontekstu zaštite prava radnika.

Nedostatak kvalificirane radne snage

-Danas pozivamo i Vladu FBiH i Udruženje poslodavaca da se osigura kontinuitet socijalnog dijaloga da bi stvorili uslove za poboljšanje položaja radnika i povećanje plata – dodao je Kurtović.

Konferencija je okupila veliki broj predstavnika poslovne zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH i BiH, akademske zajednice, kao i predstavnike ambasada, međunarodnih i drugih organizacija u BiH.

U okviru konferencije organizovana su dva panela - prvi je posvećen pitanju rasterećenja cijene rada i mogućnostima smanjenja opterećenja na rad, koja su u ovom trenutku, sa stopom od 41,5 posto najviša u Evropi. O toj temi pored predstavnika Udruženja poslodavaca u FBiH govorili su i predstavnici vlasti, sindikata i ekonomski stručnjaci.

Drugi panel posvećen je tržištu rada u FBiH i BiH u cjelini, na kome su učesnici pokušali ponuditi odgovore, kako kroz pojednostavljivanje procedura i izmjene postojećih zakonskih rješenja pokušati barem djelomično riješiti problem nedostatka kvalificirane radne snage u FBiH i BiH.