Isak: U dogovoru raspodjele vlasti nisam još sve dobio, ali ću dobiti

Srbija nije uspjela da svoj teret terorističkog čina na sjeveru Kosova prebaci i na BiH. Informacija da je oružje navodno kupljeno u Tuzli, nije tačna. Srbijanskom BIA-om rukovode ljudi koji nisu dorasli poziciji, kaže u intervjuu za Mrežu Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova FBiH. Sigurnost BiH i Federacije nije ugožena, Dodiku poručuje da je njegov put secesije, put prema KP Domu. Isak govori i o kriminalcima, Sky aplikaciji, jedinstvenoj policijskoj uniformi. Kaže da sve što dogovori sa koalicionim partnerima, to i dobije, u raspodjeli vlasti na federalnom nivou nije još sve dobio što je dogovorio, ali će dobiti.



Kada je riječ o navodnoj kupovini oružja u Tuzli, a koje je korišteno za teroristički napad na sjeveru Kosova, kaže da te informacije nisu tačne. "Uradili smo provjere. Direktor Federalne uprave policije je stupio u kontakt sa postupajućim tužiocima. Sa svim agencijama smo u kontaktu. Mislim da je Srbija htjela da prebaci neku odgovornost sa problema koji se dešavaju u Srbiji i na Kosovu, na Bosnu i Hercegovinu. Mi im poručujemo da nema potrebe da iznose neistine, te stvari se nisu desile unutar BiH”, kategoričan je ministar.

Kaže da prema operativnim podacima takva vrsta oružja ne postoji u BiH. "Te obavještajne agencije su mislile da mi nećemo biti profesionalci, da nećemo odmah poduzeti sve potrebne mjere da utvrdimo je li to tačno. Mislili su da ćemo mi šutjeti. Nije im to uspjelo", kazao je on, naglasivši da su bh. agencije kvalitetno odradile svoj posao.

- Nećemo dozvoliti da bilo ko prebaci odgovornost na BiH za nešto što se nije desilo na teritoriji naše države - dodao je.

Rad BIA-e

Naglašava da BIA-om rukovode ljudi koji nisu dorasli toj poziciji.

- Oni imaju ogromne probleme, a ovo što rade - pokušavaju da prebace odgovornost na BiH - neće im uspjeti. Imamo dosta kvalitetnije agencije i stručnjake, neka njihova ubistva smo rješavali mi u Sarajevu. Bilo bi im dobro da dođu, pa da mi njima damo informacije - kazao je Isak.

Na pitanje mogu li se tenzije s Kosova proširiti i na BiH, odgovara da je trenutno situacija na prostoru FBiH i BiH stabilna, te je poručio svim stanovnicima da su sigurni.

- Svaki problem koji se desi u susjednim državama normalno da se refleksira i na našu državu. Građani moraju znati da ova država ima kvalitetne, sposobne agencije koje rade u interesu države i da se ništa takvo slično ne može desiti na teritoriji BiH. Naši operativci rade na terenu i prikupljaju informacije - napominje Isak.

"Dodik nije na putu secesije, nego na putu prema KP Domu"

Govoreći o sudskom procesu protiv Milorada Dodika, Isak je kazao da smo pred zakonom svi jednaki.

- Dodik je zaboravio da je on obični građanin. Da imaju institucije koje rade svoj posao. Pojavit će se na sudu, ako bude osuđen, bit će zatvoren – to je jasno kao dan. Neko kaže – ko će ga zatvoriti? Kad Sud BiH odredi agenciju koja će to uraditi, bude li to ova – mi ćemo to završiti. Dodik mora znati da on ovu državu i njene zakone mora poštovati.

Dalje navodi da "Dodik nije na putu secesije, nego na putu prema KP Domu".

- Nastavi li ovako, završit će u zatvoru. Šta on ima komentarisati visokog predstavnika. Ima da poštujemo sve institucije. To mu ne kažu drugi političari zato što nemaju hrabrosti. Ja bih mu to rekao u lice. Za mene je Dodik samo obični čovjek.

Sky aplikacije

Upitan hoće li biti akcija po pitanju Sky aplikacija, odgovara:

- Tužilaštvo BiH vodi to. 90 posto predmeta je prebačeno FUP-u, a FUP je formirao određene timove koji rade na tome. Ubrzo će mediji vidjeti šta će se desiti. Policija ima obavezu da radi akcije - naveo je.

Policijske uniforme

Istaknuo je i da je "vratio sjaj FUP-u".

- Vratili smo povjerenje nadležnih institucija u FUP. Otkako sam ja postao ministar, nemamo nijednu akciju FUP-a da nije uspjela. Informacije ne cure. Sad kriminalce iz kreveta vadimo. Desila se i jedinstvena uniforma na teritoriji čitave Federacije. Nije to problem. Gledao sam prije par dana gospodina Dragana Čovića gdje daje izjavu. Jedini čovjek koji razumije, pa neka ga zamole da im prezentuje. Ne mogu da vjerujem da ljudi rade kao ministri, a da nisu pročitali tu uredbu. Čović je dobro rekao – ova uredba obuhvata i izgled, kvalitet uniforme, a onaj dio segmenta, oznake, to je isto bilo i u staroj uredbi. Niko ničije nadležnosti neće da uzurpira. Trebaju pročitati uredbu. Od januara ove godine ima da svi primjenjuju. Onaj ko ne bude primjenjivo, protiv njega će se pokrenuti postupci - objasnio je.

O imovini

Kaže da su on i njegova porodica na zakonit način stekli svu imovinu.

- Platili smo državi sve što je trebalo, poreze, doprinose. Zašto bismo mi krili nešto što smo pošteno stekli. Krije samo onaj ko ima nešto nezakonito. Moju imovinu su ispitale sve nadležne agencije, protiv mene je bio veliki broj prijava od strane političara i kriminalca kojima smetam - rekao je Isak.

Koalicioni partneri

Na pitanje da li od koalicionih partnera dobije sve što poželi, kaže:

- Ovdje niko ni od kog ne dobije sve što poželi. Ljudi to pogrešno prezentuju. Ja sam bio u parlamentarnoj većini koju je SDA formirala u ZDK-u, i u toj većini ja sam dogovorio to što je pripalo političkoj opciji koju sam predstavljao. I normalno da sam sve dobio. Možda sam ja jedini od političara koji sve što dogovorim – dobijem. Kad smo definisali formiranje većine na nivou Federacije – nije to bila nikakva podjela plijena, moraju se podijeliti pozicije. Kako ću ja sutra odgovarati za neku instituciju, ako u nju ne postavim svog čovjeka. Nisam još sve dobio, ali dobit ću, ima mnogo stvari koje su definisane prilikom formiranja parlamentarne većine, i smatram da ću u toku ove godine to zaokružiti. Veliki broj institucija ima. Ja gdje god sam postavio čovjeka, taj čovjek je popravio stanje u toj instituciji - zaključio je Isak.