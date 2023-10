Povremene obustave saobraćaja na putu Sarajevo-Trnovo zbog deminiranja

U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. U tim područjima kolovoz je vlažan i ponegdje klizav, pa molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, saopćili su iz BIHAMK-a.

Do 20.10. zbog deminiranja terena, svakim radnim danom od 09 do 15 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo (naselje Krupac-Kupalište).

Na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj na nekoliko lokacija izvode se sanacioni radovi, pa se na tim lokacijama saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i na magistralnim putevima: Modriča-Gradačac, Vitez-Nević Polje i Doboj-Rudanka-Johovac.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.