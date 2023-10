Pojedine škole u BiH učenicima zabranile upotrebu mobitela

Virtualno nasilje rezultiralo je brojnim mjerama usmjerenim na zaštitu djece. Pojedine škole u Bosni i Hercegovini su učenicima zabranile upotrebu mobitela, što će, nadaju se, riješiti i nepažnju tokom nastave, piše BHRT.

Umjesto gledanja u mobitel, učenici "Richmond Park" škole u Bihaću odmor provode družeći se jedni s drugima. Moraju ih ostaviti kod kuće ili odložiti na za to predviđena mjesta. To je pravilo koje se ovdje primjenjuje već godinama i koje daje rezultate.

Direktor "Richmond Park" škole u Bihaću Nermin Efendić smatra da je to dobro, jer su učenici više fokusirani.

- Znaju da nema mobitela i ne očekuju poruku ili nešto. Ta pažnja njihova je usmjerena ka onom čemu treba u tom trenutku da bude - to je nastava.

Pravilo se poštuje

I pravilo se poštuje. Učenici, posebno oni koji su došli iz državnih škola, kažu kako je na početku ta mjera za njih bila rigorozna. Sada su se navikli.

Učenica Iman Duraković ističe da djeca koja su tu od prvog razreda su se navikla.

- Od prvog do šestog nismo nikako smjeli nositi, to je doprinijelo našem znanju. Mislim da je to veoma dobra ideja za sve škole. Vidjet će poboljšanja dosta kod učenika.

Učenica Lana Kržalić naglašava da ako ste navikli na telefon i često ga koristite teže je.

- Ja koja sam ovdje od prvog razreda, navikla sam se na taj sistem i nije mi toliko teško - rekla je.

Školska godina je uz nova pravila počela i za učenike Osnovne škole "25. novembar" u Velikoj Kladuši. Do toga je došlo zbog niza različitih situacija. Nadaju se da će njihov primjer slijediti i ostale škole.

- Učenici se manje fokusiraju na nastavni proces, izostaje socijalizacija, dolazi do cajber nasilja, a tu je i nedopušteno fotografiranje i snimanje nastavnika, drugih uposlenika u školi - ističe Alma Karajić, pedagogica Osnovne škole "25. novembar".



Ispravna odluka

Direktorica iste škole Veldina Alibegić je naglasila da je ranije problem predstavljala socijalizacija.

- Zabrinjavajuća je bila ta socijalizacija učenika, gdje smo primijetili na velikim odmorima da se oni, jednostavno, više ni ne druže. Ako su u nekoj grupi, onda su svi su tu, ali tu su i telefoni i oni tako komuniciraju skupa.



Odlukom se nastoji, kažu prosvjetni radnici, djeci pokazati novi, stvarni, svijet za koji mnogi zbog prekomjernog korištenja tehnologija ni ne znaju. A tek kada nastava završi, učenici mogu uzeti svoje mobitele. Oni koji su donijeli takvu odluku, kažu, vrijeme će pokazati da je bila ispravna.