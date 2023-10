Šta se očekuje od sastanka Sjevernoatlantskog vijeća: Iskorak ka članstvu u NATO-u

- Ja se nadam da ćemo prije Nove godine dobiti datum za početak pregovora i to će biti najveći iskorak do sada. I EU zna s kim imamo posla. Posljednji put u Briselu jasno su stali na našu stranu, prvi put jedinstveno osudivši Dodika. Oni su, konačno, čak i Mađarska, shvatili ko je problem u BiH. Vjerovatno je to njegov posljednji trzaj pred suđenje. On najbolje zna da je njegovo trovanje ovih prostora pri kraju i da će završiti iza rešetaka. Dodik ima mnogo težih krivičnih djela koja su sporija i teže dokaziva, a ovdje su stvari vrlo jasne i nije čudno to što je za prvu odabrana baš ova optužnica - ističe Helez.

Ostaje sam

Kako je naveo, situacija se bliži raspletu.

- Kad jedan visoki zvaničnik završi u zatvoru, onda će svi drugačije razmišljati, i mirna Bosna. Dodik je, vjerovatno, mislio da će svi Srbi svijeta doći da ga brane, ali i njima ga je “pun kofer”. Mene, vjerujte, nazove na stotine uglednih ljudi iz RS koji podržavaju ulazak BiH u NATO. Vrlo je važan i stav predsjednika HDZ-a Dragana Čovića da je NATO naš cilj, da BiH ostaje jedinstvena država i da je to naša domovina. Dodik je sada sam - kaže Helez.

U toku je jačanje infrastrukture Oružanih snaga te slijedi poboljšanje opreme i naoružanja. Najveću podršku u tom pogledu imaju i očekuju od SAD, Njemačke, Velike Britanije i Turske.

Nebitan čovjek

Na nedavna upozorenja ambasadora Rusije u BiH Igora Kalabuhova da BiH ne ide u NATO, Helez odgovara da njega niko ništa nije pitao.

- Šta se njega tiče BiH? On se nizašta ne pita, niti ima pravo pričati šta ćemo mi, gdje ćemo, taj čovjek nama ništa ne znači. To je isto kao da je neko s ulice nešto dobacio, jer on nema nikakvu “težinu” kad je NATO u pitanju.

Sigurnosnu situaciju u BiH smatra boljom nego na Kosovu ili u Srbiji, a Dodikovih “nekoliko autobusa” na entitetskoj crti niko ne registrira kao prijetnju. Kaže da naručenih pojedinačnih incidenata možda bude, ali ne s ozbiljnijim posljedicama te da građani nemaju razloga za brigu.