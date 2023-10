Bečarević: Zahvaljujem Gaković koja je svojim izlaskom iz SBiH omogućila promjenu većine kojom prestaje moj mandat

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona Sarajevo Almir Bečarević oglasio se zvaničnim saopćenjem o problemu sa deponijom Smiljevići.

- Na Skupštini KS održana je rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora na bazi kojeg bi se proširio RCU “Smiljevići” u svrhu izgradnje i proširenja odlagališta inertnog otpada. Rasprava je naprasno prekinuta bez mogućnosti da se obratim Skupštini KS. Moji pokušaji za obraćanje su trajali gotovo sat vremena (pritisnut taster) i 10/15 minuta s podignutom rukom kao đaka koji traži da odgovori na pitanje učitelja. Učitelj u Skupštini nije dozvolio obraćanje i neću nikog kriviti za to. Nadam se da su svi na tv-ekranima vidjeli moje pokušaje da dobijem riječ, iako mi je bilo “bolje” da sam otišao na koncert maestra Riccarda Mutija u Narodno pozorište što su mnogi i izabrali, a ne da kao ja da se borim za riječ - rekao je ministar Bečarević.

Potom je dodao:



- Zašto se na ovakav način obraćam? Drugog načina nemam osim putem saopćenja. Ja ne znam hoću li i u nastavku sjednice dobiti priliku za obraćanje jer tačka dnevnog reda može biti skinuta i stoga ovim putem žalim da pojasnim nekoliko stvari. Dana 10.10.2023. godine održao sam sastanak sa predstavnicima Svjetske banke i samo ću citirati jednu rečenicu s tog sastanka: Neophodno je pristupiti infrastrukturnim radovima na prekrivanju i zatvaranju ploha deponije Smiljevići površine od cca 11 ha, prema glavnom projektu, kao i radovima na uvezivanju sistema otplinjavanja na području odlagališta na kojem se više ne vrši odlaganje komunalnog otpada”, naglašeno je ovom prilikom - istakao je Bečarević.

U saopćenju je naveo kako je potrebno postepeno zatvaranje deponije Smiljevići.

- Iz ove rečenice je vidljivo u kom pravcu idemo, odnosno kako ja kao ministar želim da počnem uređivati/rješavati stvari na deponiji Smiljevići, a to je postupno zatvaranje i prekrivanje ploha deponije Smiljevići. Nema više neugodnog mirisa, nema više katrana u vodama sa deponije, nema više onoga što zagorčava život građanima Novog Grada. Činjenično, ovo je prvi korak ka ovom cilju, ali dovoljno veliki da se rezultati vide golim okom kad projekat bude okončan. Svjetska banka će ovaj projekat uvrstiti u ugovor koji bi trebao biti potpisan u narednih godinu dana i to je zaključak sastanka. O ovome ja nisam mogao niti riječ progovoriti i nikog ne krivim zbog toga, tako se desilo ili namjestilo - naveo je i dodao:

- Kada pojedinci govore šta su sve radili na Smiljevićima i kada me, bez potrebe, razvlače u svojim diskusijama čovjek se zapita koja je to sila u njima da sebe samo pravdaju kroz riječi, a ne gledaju onog drugog koji djelima i svojim potpisima ide ka zatvaranju i prekrivanju ploha koje su otvorene još od 60-tih godina prošlog vijeka. Toliko o njima u jednoj rečenici, a o onima koji “ispale” rješenja za Smiljeviće pa nakon toga odu na koncert uvaženog maestra Mutija, i usred rasprave, ne želim trošiti riječi.vDa, Smiljevići i njegov otpad mogu biti u funkciji stvaranja nove vrijednosti, ali pitam se šta se radilo sve ove godine i zar je moguće za 6 mjeseci dostići taj cilj, toliko je trajao moj mandat do sada. Cilj koji košta minimalno 200 miliona KM i za koji opet treba saglasnost lokalne zajednice, a pitanje je hoće li biti te saglasnosti.

Bečarević pojašnjava da Smiljevići s nekom novom plohom produžavaju svoj radni vijek za 4-5 godina i to bi bio njen kraj u ovom obliku kakvom je znamo.

- Ponavljam, i za ovaj korak bila bi upitna saglasnost lokalne zajednice. Ja, u funkciji ministra, nisam imao dileme u kom pravcu ići i to sam pokazao svojim pismom prema FBiH/Svjetskoj banci, a prilikom sastanka je otvorena i tema prema kojoj bi se išlo, a to je traženje nove lokacije za odlagalište otpada gdje bi sama lokacija i odlagalište bili odmah uređeni na najsavremeniji i ekološki prihvatljiv način. Rješenja ima i krenuli smo u pravcu bar nekog rješenja, ali i kada želite prezentovati na Skupštini morate se boriti za nekoliko minuta diskusije koju na kraju i ne dobijete. Glavni projekat postupnog zatvaranja Smiljevića je urađen prije mog dolaska na čelo ovog ministarstva i moja zahvalnost svima onima koji su doveli do ove faze projekta, a ja sam svojim potpisom pokazao moj pravac djelovanja u realizaciji postupnog zatvaranja deponije Smiljevići - naveo je.

Da li je ovo lagan proces?

- Nije i ne može biti kao ni odluke da li usvojiti prijedlog proširenja odlagališta inertnog otpada i pokretanja procedure za otvaranje nove plohe koja bi bila u funkciji narednih 4-5 godina. Stoga, zahvaljujem se zastupnici Gaković koja je svojim izlaskom iz kluba SBiH omogućila promjenu većine kojom prestaje moj mandat u vladi KS. Sada ova zastupnica ima priliku da svojim konkretnim djelovanjem omogući nastavak ovog aranžmana sa Svjetskom bankom i svojim glasanjem protiv predloženog ugovora onemogući proširenje deponije za inertni otpad. Ujedno, zaustavite odlukom Skupštine KS otvaranje nove plohe, klub SBiH će dići ruke za ovaj prijedlog, i dajte rješenja za prvih 6 mjeseci nove vlade koja će značiti npr. izgradnju spalionice i uređenja odvoza otpada kao u Ljubljani. Dajte da za narednih 6 mjeseci KS zarađuje na otpadu jer vi to znate na riječima, a evo prilike i djelima da to pokažete svima nama u KS. Imate priliku i naše vas oči prate jer koncert maestra traje dugo u odnosu koliko vama malo vremena treba da “ispalite” rješenja koja koštaju preko 200 miliona KM i koja se grade, po ovom shvatanju, za manje od 6 mjeseci - zaključio je Almir Bečaravić.