Ambasadorica Izraela u BiH: Hvala Komšiću na uvredama, ali niti sam budala, niti sam izmanipulirana

Ambasadorica Izraela u BiH Galit Peleg poručila je danas predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću kako je i dalje dužan odgovor o tome na kojoj je strani historije kada komentariše sukobe na Bliskom istoku, ističući kako bi svima moralo biti jasno da ih je započeo Hamas okrutnim napadima na civile.

Nakon što ju je Komšić jučer izvrijeđao, opisujući je kao "izmanipuliranu budalu", ambasadorica Peleg odgovorila je kako mu "zahvaljuje" na takvom odnosu, ali da to ne mijenja činjenice.

- Čula sam da mi je odgovorio da sam budala i da sam izmanipulirana. Hvala mu na tome, ali ja znam da nisam budala, niti sam izmanipulirana - kazala je Peleg u intervjuu za Radio-televiziju RS (RTRS), entitetski javni servis.

Komšić je ranije kazao kako napad Hamasa na Izrael treba "posmatrati u kontekstu", a za pripadnike te organizacije kazao je kako su očajni ljudi koji posežu za očajničkim sredstvima. Također je kritikovao predsjedavajuću Vijeća ministara BiH Borjanu Krišto, koja je odmah nakon napada uputila poruku nedvosmislenu podršku Izraelu. Za Komšića je to bilo "neoprezno i sebično".

Peleg mu je na to odgovorila u utorak posebnom izjavom u kojoj je izrazila zahvalnost Krišto, a Komšića je upitala na kojoj je on to strani historije kada terorističke napade stavlja "u kontekst".



Za Komšića je to bio povod da dan kasnije kaže kako, zapravo, nije kazao to što je izjavio u intervjuu za BHT 1, a ambasadorici Peleg je poručio kako ju je neko izmanipulirao te je stoga ispala budalom. Peleg je danas ponovo istakla kako se, kao i ranije, nema namjeru miješati u komplicirane odnose unutar BiH, no želi podsjetiti na to da su pripadnici Hamasa po Izraelu brutalno ubijali nedužne civile, žene, djecu i starce.

- To nismo vidjeli ni u holokaustu - izjavila je Peleg.