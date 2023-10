Vojni analitičar Aleksandar Radić: NATO prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao prioritet

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da se od početka rata u Ukrajini pomno vodi računa o tome šta se dešava u regiji Balkana i na svakom sastanku NATO-a Balkan je jedna od tema.



Radić je u razgovoru za Anadolu ocijenio dvodnevni sastanak ministara odbrane NATO-a u Briselu na kojem se, između ostalog, razgovaralo i o situaciji na Zapadnom Balkanu.

Pragmatična ideja

- Zapadni Balkan je u fokusu NATO-a, onog trenutka kada je počeo rat u Ukrajini. NATO je jedna vrlo pragmatična ideja o tome da ne smije da se dozvoli narušavanje poretka iza linije uslovnog fronta, dakle iza leđa NATO-a i da Zapadni Balkan može da bude problematična tačka - kazao je Radić.

Naglasio je da zapadni svijet ni u kojem slučaju ne želi dozvoliti da izgubi kontrolu nad regijom Balkana i to je, kako je istakao, postala važna strategijska ideja.

- Zbog toga se od početka rata u Ukrajini pomno vodi računa o tome šta se dešava na Balkanu i na svakom formatu skupa koji organizuje NATO Balkan je jedna od tema. Sada na ministarskom sastanku u Briselu pričalo se o Balkanu, donose se odluke o Balkanu i bez obzira na radikalan razvoj situacije na Bliskom Istoku i vijesti iz Gaze, Zapadni Balkan je nešto o čemu razgovaraju ministri odbrane zemalja NATO-a. Ukrajina je naravno tema broj jedna, sasvim očekivano, ali iza toga sljedeća tema je Zapadni Balkan - rekao je ovaj stručnjak.

Mehanizmi za reagovanje

- Postoji veliki strah za razvoj situacije u Bosni i Hercegovini i to se otvoreno pokazuje, traže se mehanizmi za reagovanje, za preventivno djelovanje da ne bi došlo do ozbiljnije krize jer NATO prepoznaje suštinsku disfunkcionalnost u političkom smislu Bosne i Hercegovine - kazao je on.

Ovaj iskusni vojni analitičar napominje da je druga tema Kosovo, prvenstveno zbog nedavnih incidenata.

- NATO ima svoje snage na Kosovu, ako negdje NATO može da pokaže snagu to je Kosovo. NATO tamo ima spremne mehanizme reagovanja sa dovođenjem snaga visoke gotovosti za brzo reagovanje, ako zatreba. Sada su na Kosovu i dodatne snage i to je jasna poruka da NATO tamo prati situaciju - rekao je Radić.

Naglasio je da NATO ima potrebne mehanizme za slanje dodatnih trupa na Balkan, u slučaju potrebe, dodajući da NATO prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao prioritet.

U sjedištu Alijanse danas je završen dvodnevni sastanak ministara odbrane NATO-a na kojem se razgovaralo o brojnim temama, uključujući nastavak podrške Ukrajini u odbrani od Rusije, jačanje politika odvraćanja i odbrane Alijanse, misije i operacije NATO-a te situaciji na Bliskom Istoku i na Zapadnom Balkanu.