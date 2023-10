BIHAMK: Zbog održavanja vašara u Puračiću očekuju se kolone vozila kroz ovo mjesto

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila tokom noći i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-17 Žepče- Maglaj (u mjestu Komšići). Dok traje policijski uviđaj vozila se preusmjeravaju na putne pravce Žepče-Zavidovići-Maglaj, saopćili su iz BIHAMK-a.

Do 20.10. zbog deminiranja terena, svakim radnim danom od 09 do 15 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo (naselje Krupac-Kupalište).

Zbog održavanja vašara u Puračiću (M-4 Lukavac-Gračanica) naredna dva dana očekuju se kolone vozila kroz ovo mjesto. Molimo vozače da budu pažljivi i strpljivi, rekli su iz BIHAMK-a.

Danas od 11 do 14 sati zbog neophodnih radova usporeno, jednom trakom, saobraćat će se na regionalnom putu Novi Šeher-Tešanj-Jelah, na lokaciji kod benzinske pumpe INA Tešanj.

Na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj na nekoliko lokacija izvode se sanacioni radovi, pa se na tim lokacijama saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i na magistralnim putevima: Modriča-Gradačac, Vitez-Nević Polje i Doboj-Rudanka-Johovac. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.