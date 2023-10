Marfi odgovorio Dodiku: SAD nisu neprijatelj Srba i stanovnika RS

Nakon što je predsjednik RS Milorad Dodik američkog ambasadora u BiH nazvao neprijateljem RS, pa samim tim i zaključio da su njihov neprijatelj i SAD, stigao je odgovor iz Ambasade SAD u Sarajevu.

- Iako bi gospodin Dodik volio da vjerujete da on govori u ime svih stanovnika Republike Srpske, on to ne čini. Sjedinjene Države nisu neprijatelj Srba i stanovnici Republike Srpske to znaju. Sjedinjene Države nisu nikome neprijatelj u Bosni i Hercegovini. Jasno sam izložio u svom nedavnom intervjuu kako Sjedinjene Države podržavaju i pomažu stanovnike Republike Srpske. Ponosni smo što smo njihovi partneri i bit ćemo i dalje - navodi ambasador Marfi u svojoj reakcije.