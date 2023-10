Izetbegović o crnoj listi SAD: Mehmedagić i Novalić nisu to zaslužili, to je uvreda za njih lično

Nakon što je eliminirao konkurenciju i kao jedini kandidat izabran za predsjednika SDA, Bakir Izetbegović se obratio javnosti.

Tokom svog obraćanja medijima, Izetbegović je istakao da se međunarodna zajednica, posebno Američka ambasada i SDA "za iste vrijednosti i principe zalažu".

- Tako da je za mene bilo začuđujuće kada je prije nekih godinu ipo dana ustvari krenuo napad od američkog ambasadora na SDA. Ja do danas nisam razlučio prave razloge za to, osim naravno nezadovoljstva onim kako sam se ja odnosio prema pregovorima u Neumu. Ali to ne bi trebalo biti razlog za ovako jedan preokret u odnosu prema SDA. Mislim da će se to promijeniti sa odlaskom nekih ljudi koji su bili ostrašćeni, koji su vodili te pregovore pa su to prenijeli i na ambasadora Marfija. Pravih razloga ni pravih argumenata iznijeli nisu i tih razloga nema - rekao je Izetbegović.