Čović: Proces protiv Dodika neće ostaviti traga na funkcioniranje koalicije

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović smatra da vlast u Bosni i Hercegovinu funkcionira, iako se slaže da bi trebala djelovati puno učinkovitije i dinamičnije. U intervjuu za Fenu on najavljuje novi zamah na provođenju obveza na europskom putu.



-Vijeće ministara zasjeda redovno, parlamentarni domovi zasjedaju, ali jesmo trebali imati tri-četiri puta više zakona u razmatranju. Treba vremena da se uspostavi jedan režim odgovornosti prema toj vlasti. Mi smo to imali negdje do sedmog mjeseca i tada smo zapali u jednu krizu, da bismo tek u osmom mjesecu odradili značajan dio posla i u Vijeću ministara i u Parlamentu. Trebali smo u devetom mjesecu završiti taj drugi dio paketa koji se sastoji od tri dijela, a vezano za pristup evropskim integracijama. To što smo trebali u devetom mjesecu, ja vas uvjeravam da ćemo završiti do kraja ovog mjeseca pa će situacija opet izgledati malo optimističnije, ističe Čović.

On kaže da je ovih dana imao intenzivne razgovore sa liderima drugih stranaka parlamentarne većine kako bi se „oslobodilli ovih uslovnih blokada ili nedonošenja odluka“.

-Trebat će taj element međusobnog povjerenja ojačati i vjerujem da ćemo iduće sedmice na sastanku čiji je domaćin Milorad Dodik, imati dinamiku usvajanja zakona i drugih odluka što je dogovoreno na sastanku u Mostaru. To će vratiti pažnju Brisela na ovaj prostor i utjecati na izvještaj o BiH i uvjeren sam da ćemo do kraja godine imati jedan pozitivan stav oko našeg statusa i otvaranja pregovaračkog procesa s EU. Ostao je treći dio paketa koji je za nas vrlo osjetljiv, uključujući Izborni zakon i to će morati preći u jedanaesti mjesec kada je u pitanju Vijeće ministara. Vlast funkcionira, a da može bolje - može. Kriza jeste direktna, što se vidi i po komentarima našeg odnosa kolega koje čine parlamentarnu većinu. Moja zadaća je i tu da na neki način biram riječi, da možemo uvijek pridobiti jedne i druge partnere - pojašnjava Čović.

Govoreći o izazovima koji utiču na odnose u BiH i funkcioniranje vlasti, lider HDZ-a BiH kaže da ih je jako mnogo, primarno izvan našeg okruženja. Od ruske agresije na Ukrajinu, eskalacije sukoba u Izraelu i drugih kriznih žarišta.

-Naravno da smo mi onda na ovom prostoru izloženi, jer interesantni smo, iako nismo ekonomski jaki. Uvijek smo bili žarište nekog problema, ali mislim da s partnerima izvana možemo odgovoriti na taj izazov. Tu je i sudski proces protiv gospodina Dodika. Ja sam prijateljski s njim razgovorarao i o tome i uvjeren sam da to neće ostaviti traga. Najveći izazov je upravo naše međusobno povjerenje. Mi između sebe moramo tražiti odgovarajuće riječi. Potreba naših kolega iz opozicije je da galame, iznose ono što misle da treba, ali mi koji smo pozicija moramo tražiti način kako realizirati ono što smo obećali, a ključno obećanje je 14 plus uslova za EU završiti u ovoj godini, kao i one druge operativne stvari, poput budžeta za narednu kalendarsku godinu. Ključni izazov je ne izgubiti živce prerano. Kad nam se nešto ne sviđa ne moramo baš tako glasno odgovoriti. Ja se bar trudim tako ponašati i mislim da to pomaže i stvara jedan ambijent. Vjerujem da ćemo odoliti tim iskušenjima i nastaviti raditi svoj posao - poručuje Čović.

Skori ulazak u izbornu godinu donosi izazove koji su uobičajeni, a Čović kaže kako on i funkcioneri HDZ-a i HNS-a nastoje koristiti uljuđen, civiliziran riječnik, da nikoga ne uvrijede, a da ipak pošalju ključne poruke svom biračkom tijelu.

-A to su prvenstveno ekonomske, socijalne poruke, poruke pravne i fizičke stabilnosti. Znam da će biti onih koji će tražiti drugačiji pristup, izlaziti i s drugačijim pogledima, ali ja i većina mojih kolega se nećemo na to osvrtati. Tako ćemo najbolje odgovoriti na izbornu godinu. Kampanja nije zadnja dva mjeseca, za nas kampanja staje stalno, jer stalno komuniciramo s našim biračkim tijelom i objašnjavamo ono što radimo. Mislim da će od same izborne godine puno veći izazov za nas biti taj naš međusobni odnos, da ne dozvolimo da zbog očitih razlika u pogledima na neka pitanja, ne uradimo ono što možemo - smatra Čović.

Jednoglasne odluke

Kada je u pitanju funkcioniranje vlasti u Federaciji, Čović kaže da je od partnera tražio da završe ono što su obećali, iako je uputio pohvale Vladi Federacije za koju kaže da je na velikom ispitu.



-Ne može se danas pričati o izboru suca Ustavnog suda, koji smo dogovorili u dvanaestom mjesecu prošle godine. Kritikujemo nekoga drugog zbog nefunkcioniranja Ustavnog suda BiH, a mi u Federaciji nismo bili u stanju provesti ono što smo dogovorili. To je samo jedan od primjera. Mi moramo ubrzano donositi zakone u Federaciji, kao što su energetski koje smo usvojili. Fiskalni zakoni će se morati usvojiti. Bojim se da kasnimo ova dva ili tri mjeseca. Ipak, puno je toga i urađeno. Za mene je najvrednija stvar u Federaciji da Vlada redovno zasjeda i da se odluke donose dominantno jednoglasno. To je ključna vrijednost na kojoj možemo graditi sve ono što dolazi. Vjerujem da ćemo mi u naredna dva mjeseca završiti sve što je trebalo završti po našem dogovoru i što je trebalo ići u parlamentarnu proceduru. Parlament je u zastoju, jer su tijesne većine i tu ima stalnih promjena, kao što je uostalom slučaj i u mnogim županijama. Vlada Federacije je na jednom velikom ispitu i ja vjerujem da će ga položiti - naglašava Čović.

On ne vjeruje da postoji alternativa aktualnoj vlasti. Smatra da se treba fokusirati na jačanje energije u ovoj parlamentarnoj većini.

-Tamo gdje znamo da imamo različita promišljanja ne trebamo dopustiti da nam ta pitanja na stol nameće opozicija. Hajmo biti mudri pa na upadati u tu zamku. Pogotovo kad moramo komentarisati događanja izvana, jer o tome imamo često različite stavove. Mi trebamo zaštititi domovinu BiH. To je broj jedan i ako se oko toga možemo usaglasiti dok sjedimo zajedno, za sve ostalo ćemo naći rješenje. Ja sam uvjeren da će ova parlamentarna većina ojačati, jer ima sve uslove za to i da nastavi svoj posao i na nivou države i entiteta. Ne vidim mogućnost za neku alternativu, jer bi to opet značilo gubitak godine dana, a uostalom te kombinacije smo imali prije ove većine i znamo kako je to funkcioniralo i što je urađeno u prošlom mandatu. Druga je stvar što mi po zakonu nemamo mogućnost vanrednih izbora. Drugim riječima, zarobljeni smo u taj okvir naredne tri godine i iz toga treba izvući maksimum. Ja ću snažno zagovarati da ova parlamentarna većina ostane, da se čak ojača i da možemo protočnije donositi zakone i druge odluke - poručuje Čović.

Ključna vrijednost ovog partnerstva je, kaže on, što o svakoj temi može razgovarati sa svim partnerima bez rukavica i da iza toga nema ružnih riječi i destruktivnih reakcija.

-A to je preduslov da onda možemo nešto zajednički uraditi. Mislim da u Federaciji vrlo jasno vidimo što trebamo uraditi i u narednoj i u 2025. godini. Teških tema će uvijek biti, ali njih treba držati po strani. Dajmo šanse ovoj koaliciji, a ja sam uvjeren da će ona na kraju polučiti dobre rezultate - ističe Čović u intervjuu za Fenu.

Osvrnuo se i na činjenicu da u dva kantona još nije formirana vlast.

-Mene su informirali da je dogovor o uspostavi vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu pri samom kraju. Nisam pretjerano uključen u to. Ako će to biti u narednih sedam do 10 dana ja ću biti sretan. Bilo je takvih najava i prije, ali mi se čini da se to sad doista privodi kraju. Što se tiče Livanjskog kantona, prije osam mjeseci sam lično imao sastanak s predsjednicima HDZ-a 1990. i HNP-a i tada smo se dogovorili da će ove tri stranke koje imaju puni kapacitet da osiguraju potrebnu dvotrećinsku većinu, sjesti i u naredna dva mjeseca sve dogovoriti. To se pretvorilo u osam mjeseci. Tu ima puno taktičkih igara, pokušaja kako biti nevjerodostojan, a da te niko za to ne optuži. Cilj je da vlast profunkcioniše. Meni bi iskreno bio cilj da to budu hrvatske stranke, da niko ne može ucjenjivati hrvatski interes u tom kantonu. Naša želja u HDZ-u je bila da budemo dio te vlasti i da to završimo odmah - kaže Čović.

On naglašava da ima intenzivne kontakte s većinom međunarodnih partnera i dodaje da nije njih bilo ova se vlast ne bi ni napravila.

-Trebala nam je pomoć u određenom trenutku. Uostalom, vidjeli ste i reakciju visokog predstavnika da bi se olakšale neke procedure. Ona struktura međunarodne politike koja nam je tada pomagala ima obvezu da to nastavit raditi. Bilo bi neozbiljno da netko radi tri mjeseca i onda kaže ja sam sad promijenio svoj stav. Ne možemo mi s ljudima u BiH praviti neke eksperimente. Ova koalicija mora dobiti šansu da nastavi raditi ono što je započela, a svi prijatelji izvana bi trebali biti tu neka logistika, pomoć, ohrabrivati nas da brže donosimo odluke. Mi imamo odgovornost za donošenje odluka, a oni su tu da nam budu potpora, a ne da rade umjesto nas, smatra čelnik HDZ-a BiH.

Trenutno nije realno govoriti o promjeni Ustava

Osvrnuo se i na promjenu međunarodne politike prema Hrvatima u BiH i HDZ-u kao vodećoj hrvatskoj stranci. Podsjetio je na vrijeme kada je hrvatska politika u BiH bila na udaru, izložena sankcijama, smjenama i nekoj vrsti izolacije.

-I tada smo govorili da nam se treba pružiti šansa da vodimo procese i odgovaramo za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Prošle je puno predstavnika međunarodnih institucija koji su imali svoju ulogu oko ovih odnosa, netrpeljivosti i slično. Nije se to ni danas promijenilo. Mi smo sebe organizirali tako da želimo ostvariti ono što nam je dugoročni cilj – nedjeljiva BiH u euroatlantskim integracijama organizirana tako da nam ne treba nikakav visoki predstavnik, nikakvi stranci koji će nam donositi zakone i nametati rješenja. Postali smo puno zreliji, napravili smo jednu veliku političku organizaciju. Činjenica da se bez HDZ-a ne može napraviti vlast ni na državnom, ni na federalnom nivou, kao i u većini kantona, nije draga mnogim međunarodnim predstavnicima. To moramo znati, ma koliko oni šutjeli o tomu. I naravno da će oni pokušavati i u HDZ-u i oko HDZ-a napraviti neku opoziciju. E sad, šta je pozicija, a što opozicija kod druga dva naroda pitanje je. U proteklih pet godina vidjeli smo da svako sa svakim može koalirati pa je onda moje pitanje ko je izvan koalicije. HDZ BiH ima jedan poseban zadatak da okuplja porodicu HNS-a i da partnerima iz međunarodne zajednice nudi jasnu viziju evropske BiH. Trebalo je jako puno vremena da te ljude uvjerimo da je ono što radimo i govorimo vjerodostojno i da to stvarno provodimo u djelo - naglašava Čović.

Dodaje kako su iskustvo, zrelost, ambijent koji su gradili zadnjih desetak godina prvenstveno na uljuđenosti, prepoznati i u međunarodnoj zajednici.

-Mene niko ne može natjerati da ja kažem ružnu riječ protiv bilo koga u BiH ili međunarodnoj zajednici. I kad se ne slažemo ja ih nikada neću zbog toga povrijediti. Pokušat ću ih uvjeriti da oni shvate da je sve što sam predlagao korektno i da nije u funkciji bilo čega negativnog. Dao Bog danas imamo i predstavnike u Vijeću ministara adekvatne, predsjedateljicu Vijeća ministara koja svakodnevno komunicira sa svim predstavnicima svih međunarodnih institucija na jedan dosljedan način. To je iskusna političarka koja se može nositi s ovim izazovima i trebamo biti ponosni za to. Ona će, zajedno sa mnom i očuvati ove koalicije da završimo ovo što smo planirali. Hrvatski narod kao najmalobrojniji narod u BiH jamči sigurnost i on je to povezno tkivo, bez čijeg utjecaja bi stanje bilo katastrofalno, naglašava Čović.

Sva obećanja koja su dana u proteklom razdoblju, ova vlast, kaže on, može ispuniti do kraja izbornog ciklusa.

- Nije realno govoriti o promjeni Ustava, jer za to očito nemamo kapacitet u parlamentima. Ali možemo promijeniti Izborni zakon na način da uvažimo presude međunarodnih i domaćih sudova. To moramo već u ovoj godini uraditi i završiti. Ključ svega je sigurnost u državi, međusobno povjerenje, pokrenuti investicijski zamah u BiH, donijeti propise koji će jačati pravnu državu, socijalnu skrb i nastaviti integracijske procese, naglašava on.

Kada je riječ o ulozi Hrvatske, Čović kaže da je ona preznačajna i to kao partnera i prijatelja BiH.

-Ja tu posebno ističem premijera Andreja Plenkovića koji je meni primarno pomogao kada sam bio predsjedavajući Predsjedništva BiH da predam aplikaciju za članstvo. Da njega nije bilo tada u Evropskom parlamentu mi to nikada ne bismo uradili. Naravno, Hrvatska to radi i zbog sebe, jer tisuću je kilometara zajedničke granice i logično je da s druge strane granice očekuju prijatelja i nekoga tko donosi stabilnost i pozitivnu atmosferu. Dakle, zajednički je interes i zato ja redovno razgovaram s premijerom Plenkovićem koji će opet uskoro doći u BiH, na prostor srednje Bosne i Sarajeva. Želimo pomoći HDZ-u Hrvatske da i na predstojećim izborima, jer mi smo i sestrinske stranke, ostvare što bolji rezultat. Ono što je također važno, sve institucije Republike Hrvatske danas skladno gledaju poziciju BiH i hrvatskog naroda u BiH. To nije prije bilo tako i sada je nama koji predvodimo hrvatsku politiku u BiH mnogo lakše voditi pregovaračke procese u samoj BiH - ističe Čović.

Pozicija Hrvata i HDZ-a u ZDK nije ugrožena

Na kraju intervjua za Fenu predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović osvrnuo se i na stanje u Zeničko-dobojskom kantonu i tamošnjoj organizaciji ove stranke. Naglašava da zbog izlazaka pojedinih članova iz stranke u ZDK nije ugrožena niti pozicija hrvatskog naroda, niti pozicija HDZ-a BiH.

-Meni je žao svakog kolege koji je istupio, ali brzo će oni shvatiti da je to najviše štete nanijelo njima samima. Neka analiziraju, svi oni koji su u proteklih 20 godina i na tom prostoru izlazili iz HDZ-a, gdje su danas u politici. Nije korektno da neko prije godinu dana dobije mandat u skupštini kantona pa onda u Domu naroda i sada kaže „ja taj mandat nosim sa sobom“. Sad bi i da formiraju vladu. To nije vjerodostojna politika. Druga stvar, taj sukob tinja sedam ili osam godina i mi smo ga do sada, na jedan korektan način, pokušavali izvana držati prihvatljivim. Bojim se da smo izišli iz tih okvira i naša je procjena bila da taj posao moramo završiti sada, dovoljno daleko od lokalnih izbora. Jer nama je ključni cilj za godinu dana dobiti izbore u Žepču i Usori, u sredinama ZDK gdje Hrvati realno mogu dobiti izbore. Mi ćemo očuvati i hrvatski narod i njegovu zastupljenost, a HDZ BiH će biti još jača nakon ovoga, poručuje Čović.