Safet Softić, nakon odustajanja od kandidature za potpredsjednika: Ostajem u SDA

Od rezultata izbora predsjednika stranke, koji su bili poznati i prije kongresa SDA, mnogo više pažnje javnosti privukla je odluka Safeta Softića da uoči samog glasanja odustane od kandidature za potpredsjednika.



- Uz zahvalnost i poštivanje općinskih/gradskih, kantonalnih organizacija SDA BiH na prijedlogu za potpredsjednika SDA, ovom izjavom odustajem od kandidature i molim da se moje ime briše sa spiska u daljem izbornom postupku na 8. Kongresu SDA – naveo je Softić u pisanoj izjavi koju je dostavio tokom sjednice.

Na kongresu, ali ni dan poslije, nije želio dodatno obrazlagati odluku koja je otvorila špekulacije o razlozima takvog postupka, nagađanja zbog čega je Softić bio ljut ili razočaran, pa i najave da bi, poput brojnih kadrova koji su učinili prije njega, mogao napustiti SDA.

- Ništa me nije naljutilo. Samo pokušavam biti racionalan, jer politika ne trpi emocije. Vjerovatno razumijete, da sam mislio da treba da obrazložim svoje povlačenje uradio bih to na kongresu u svojoj izjavi. To je bilo jučer, a sutra je novi dan. Ostajem u SDA, naravno – kazao nam je Softić.