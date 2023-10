Kovačević ispred Suda BiH: Danas počinje proces najrigidnijeg političkog progona u cijelom svijetu

Radovan Kovačević, savjetnik predsjednika RS Milorada Dodika, nalazi se ispred Suda BiH gdje će se danas predsjednik manjeg bh. entiteta izjasniti o krivici prema potvrđenoj optužnici Tužilaštva BiH u aferi „Ukaz“.

- Danas ovdje počinje proces najrigidnijeg političkog progona u cijelom svijetu. To je nešto o čemu smo već govorili. Kakva je ovo situacija u kojoj se mi nalazimo? Mi imamo jednog čovjeka koji je došao u BiH kojeg niko nije izabrao, niko nije imenovao, koji nema nikakav mandat u BiH, koji nema nikakav legitimitet u BiH. Koji evo, ispostavit će se, čak ilegalno i boravi u BiH. Koji je sebi dao za pravo da bude iznad parlamenata, iznad vlasti, da bude iznad svega u BiH. On je sada sebi dao za pravo da progoni predsjednika RS koji je izabran na slobodnim, demokratskim izborima i na takvim izborima je dobio mandat od naroda i građana i kojeg on sada goni zbog toga što je taj predsjednik izvršavao svoje ustavom određene dužnosti i obaveze. Isto tako i direktora službenog glasnika koji je ispunjavao svoje zakonske obaveze i ono što je po zakonu dužan da radi - rekao je Kovačević.