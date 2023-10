Dodikov advokat se žali: Sutkinja nije dala prostora da objasnimo zašto je optužnica nerazumljiva

Bubić je ocijenio da je "istraga ovdje smlaćena".

- Praktično je nije ni bilo jer je osnovni zadatak u istrazi, odnosno rezultat istrage, da se provjere tvrdnje optuženih prilikom ispitivanja u istrazi. Da su provjerene tvrdnje u pogledu legitimiteta Kristijana Šmita, a on nije postavljen na prijedlog ugovornih strana, niti je potvrđen Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a, onda je bilo lako utvrditi da on nije mogao da mijenja Krivični zakon BiH. Nažalost, preko tog se prešlo, da bi onda sutkinja rješavajući prigovore istom metodologijom tvrdila kako prigovori odbrane nisu za tu fazu postupka već da će se to raspraviti u suđenju. Slično se dogodilo i danas sa obrazloženjem da je to strogo formalno ročište - rekao je Bubić.