Bivša savjetnica prozvala Nešića: Razriješili ste me dok mi je otac bio na aparatima, možda bi sada bio živ...

- Osjetljivo ministar na životne nedaće poput bolesti oca, haha. Jeftino skupljanje poena je počelo! Gdje je bila empatija kada ste mene razrješili dok mi je otac bio na aparatima? Djevojci želim zaista sve najbolje i brz oporavak ocu, a vi se sramite ološi! Jedina sam u tom momentu radila u porodici, snosila sve moguće troškove liječenja koje nije bilo ni malo naivno. Ministre, da, ja sam magistar diplomatije i razrješili ste me! Moj otac je preminuo.. Svim silama sam se trudila u takvim okolnostima da mu pružim najbolju moguću njegu i pomoć. Možda bi sada bio živ da sam imala više mogućnosti i da sam ga na vrijeme odvela van zemlje. Sramite se ološi koji koristite ljudsku muku i tako skupljate poene, ja više nemam razlog da ćutim! - poručila je Ševkušić.

Tražila tv duel

Ševkušić je prozvala Nešića i zato što nikada nije pristao da zajedno s njom i Lučićem gostuje u tv emisiji.



- Umjesto njihovog prisustva urednik emisije i ja lično smo dobijali prijeteće poruke. Jedina stvar koja me držala u tom kabinetu i partiji bio je moj otac koji se borio sa rakom i čije liječenje sam najlakše mogla finansirati radeći tu. Njega više nema ali je iza sebe ostavio sposobnu osobu koja će se boriti ako treba sa najvećim i najjačim ološima kako bi dokazala da to zaista jesu! Nadam se da ministar poslije mojih objava neće plakati jer je izrazito emotivna osoba... Meni nije cilj nikog da rasplačem kao sto ste vi to radili svojevremeno. Ćutala sam na mobing i na mnogo stvari jos.. Ćutala sam jer sam imala bolesnog oca i nisam bila u poziciji da se žalim. Presuđen zlostavljač žena je trenutno Šef kabineta ministra sigurnosti.. Svako dobro Bosno i Hercegovino! - poručila je Ševkušić.