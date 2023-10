Potvrđena optužnica protiv šest pripadnika Armije RBiH za ratne zločine u Visokom

Sud Bosne i Hercegovine je 11.10.2023. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH od 4.10.2023. godine koja optužene Zijada Kadrića, Hajrudina Halilovića, Asima Hamzića, Miralema Čengića, Samira Selimovića i Amira Murtića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, saopćili su iz Suda BiH.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Vojske Republike Srpske s druge strane, u periodu od maja do kraja 1992. godine, u selima i naseljima sa većinskim srpskim stanovništvom, u prostorijama PS Visoko, TO Gračanica Visoko, te u zatočeničkom objektu – logoru koji se nalazio u kasarni „Ahmet Fetahagić", na području općine Visoko, svi pripadnici Armije BiH, i to Zijad Kadrić kao upravnik zatočeničkog objekta – logora koji se nalazio u navedenoj kasarni i pripadnik Općinskog štaba TO Visoko Armije BiH, Hajrudin Halilović kao pripadnik OS Armije BiH Generalštaba, Asim Hamzić kao pripadnik SJB Visoko i komande štaba TO Visoko, Miralem Čengić pripadnik diverzantskog – izviđačkog voda i Vojne policije Visoko, Samir Selimović pripadnik diverzantsko-izviđačkog voda Visoko i Amir Murtić pripadnik diverzantsko-izviđačkog voda i voda Vojne policije Visoko, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata i dopunskih protokola I i II uz Ženevske konvencije.