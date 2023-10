Hasičević: Dogovorena podrška prijedlogu za obavezno zatvaranje prodajnih objekata nedjeljom

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je danas da je s predstavnicima Udruženja poslodavaca u FBiH, Uprave za inspekcijske poslove FBiH, Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženja za zaštitu potrošača dogovorena podrška prijedlogu za obavezno zatvaranje prodajnih objekata nedjeljom.



Na konferenciji za medije nakon sastanka u prostorijama Vlade FBiH u Sarajevu, Hasičević je rekao da očekuje da Vlada do kraja godine utvrdi zakon kojim bi to bilo definisano, nakon čega će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Naglasio je da su usaglašeni i stavovi o odluci o ograničenju marži za 15 proizvoda koja je stupila na snagu 12. oktobra i važi do 31. decembra ove godine.

- To ne znači da neće doći do poskupljenja tih proizvoda, već da ćemo ga strogo kontrolisati kako bi spriječili 'divljanje cijena' - pojasnio je Hasičević.

Dodao je da su iz reda Ministarstva trgovine FBiH i Udruženja poslodavaca imenovani članovi radne grupe za "zaključavanje cijena" za 34+ proizvoda, i dogovoreno da u radnu grupu uđu i predstavnici sindikata i potrošača. Hasičević je istakao da će tom mjerom biti jasno definisana krajnja cijena tih artikala koja će biti manja od trenutne, što će biti i označeno na policama od 1. januara 2024.

- Kod ove dvije mjere smo vodili računa o svim njihovim efektima jer je u trgovini više od 100.000 zaposlenih i s obzirom da smo mi uvoznici i da ovisimo o tome - poručio je Hasičević.

Najavio je i skori početak izrade zakona o zaštiti potrošača, što je i obaveza prema Evropskoj uniji, jer Federacija trenutno primjenjuje zakon s državnog nivoa koji je zastario.