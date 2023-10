Krišto: Implementacija Izbornog zakona potrebna BiH za izgradnju mira, stabilnosti i evropske budućnosti

Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto sastala se s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem, a nakon završenog sastanka obratili su se medijima na zajedničkoj konferenciji za medije.

- Na isti način želim se zahvaliti što predsjednik Vlade i Republika Hrvatska čini kada je u pitanju BiH i njena pomoć i potpora na evropskom i euroatlantskom putu. Njihova uloga i doprinos su nemjerljivi u ovom trenutku.

Od same predaje zahtjeva BiH za članstvo EU 2016. godine, do dobivanja kandidatskog statusa 2022. godine. Isto tako sam uvjerena da će predsjednik Vlade sa svojim saradnicima i Vladom nastaviti pružati svaki vid pomoći, kada su u pitanju daljni koraci BiH ka EU koji nas očekuju, a ja sam duboko uvjerena da bi trebali biti, a to je otvaranje pregovora kao novo poglavlje evropskih integracija – započela je Krišto.

Potpora Hrvatske

Krišto se u nastavku zahvalila Vladi Hrvatske na podršci i pomoći BiH u raznim infrastrukturnim projektima.

- Također, želim se zahvaliti što Vlada Hrvatske, pored podrške, čini kada je u pitanju i pomoć u raznim drugim infrastrukturnim projektima iz različitih oblasti. Oni imaju doista višestruki značaj, kako za hrvatski narod u BiH, tako i za sve stanovnike koji žive na prostoru cijele BiH. Od lokalnog nivoa do nivoa BiH. O našim odnosima svjedoče i ovi susreti.

Oni su dobri, prijateljski. Tome svjedoči i nedavno održana sjednica, treća po redu između Vijeća ministara BiH i Vlade RH, održana 20. juna u Zagrebu, na kojoj smo razgovarali i donijeli dosta dobrih odluka, sporazuma i zaključaka, koji se tiču odnosa i gradnje infrastrukturnih projekata, koji su od interesa za obje zemlje.

Stoga i na ovakav način želim kazati da smo se dotakli pitanja koja neki nazivaju spornim, a ja ih nazivam otvorenim. O njima smo i danas razgovarali i to su pitanja koja se trebaju na ovakav način, međusobnim uvažavanjem i dijalogom riješiti između BiH i Hrvatske - kazala je Krišto.

O Izbornom zakonu

Predsjedavajuća Vijeća ministara je u nastavku govorila i o temama na sastanku s Plenkovićem, a posebno se dotakla Izbornog zakona.

- Informirala sam premijera RH o onome šta radi Vijeće ministara, i na evropskom putu i kada je u pitanju naš posao, naše obaveze i odgovornost, koje imamo sukladno samim ovlastima izvršne vlasti BiH. Do sada smo održali 39 sjednica Vijeća ministara i mislim da smo kroz obradu 1300 materijala i tačaka dnevnog reda napravili važan iskorak, kada je u pitanju i proces EU integracija i privredni rast, na poljima vladavine prava, borbe protiv korupcije i ostalim segmentima života. Na tom putu ćemo nastaviti i dalje. Mi svoju vanjsku i sigurnosnu politiku usklađujemo sa zajedničkom politikom EU. Sve naše obaveze usklađujemo s principima i vrijednostima koji su temeljni kada je u pitanju proces EU i na tome ćemo nastaviti.

Također sam ga informirala da, zapravo, uprkos svim problemima, teškoćama i izazovima s kojima se nosimo unutar BiH, očekuje nas mnogo posla, ali ulažemo jako puno truda u izgradnju međusobnog povjerenja i kao rezultat toga održavaju se redovno sastanci na političkom nivou koji daju određeni rezultat.

Takvim tempom i dinamikom nastavit ćemo i dalje. Ono što sam također naglasila, što je nešto što opterećava naše odnose, društvene i političke, kao i same odnose u institucijama.

Moramo napraviti jedan ogroman iskorak kada je u pitanju reforma Izbornog zakonodavstva, moramo promijeniti Izborni zakon, moramo implementirati odluke, odluku Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na administrativno-političkim nivoima, koji su namijenjeni za zaštitu kolektivnih prava. Isto tako provesti odluku Evropskog suda za ljudska prava.

Ono što nas opterećava, ali i ohrabruje, na nivou političkih predstavnika parlamentarne većine, jesu usvojena i dogovorena načela ovakvih odluka. Ja vjerujem, i na tome ćemo institirati, da je to, prije svega, nešto što je potrebno BiH za izgradnju mira, stabilnosti, pa i evropske budućnosti. To je u interesu svih građana BiH – zaključila je svoj govor Borjana Krišto.