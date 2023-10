Dodik o Bećiroviću: On misli da je BiH, Ustav, vrhunski autoritet, laje po RS...

Predsjednik RS Milorad Dodik tokom svog istupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovo je kritikovao djelovanje člana Predsjedništva Denisa Bećirovića.

- Željka Cvijanović kao srpski član Predsjedništva djeluje u veoma složenim, gotovo nemogućim okolnostima u kojima bošnjački član Predsjedništva smatra da je on Bosna i Hercegovina, da je on Ustav, da je on vrhunski autoritet, da može sve da uradi, koji na sastancima sa strancima svaki put kleveće i laje po Republici Srpskoj, daleko više od SDA, ovi su imali nekog obraza – kazao je Dodik.