Nikšić o djeci Palestine: Ne želimo nijemo posmatrati šta se dešava

Nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Zaključak o iskazivanju spremnosti za osiguranje smještaja za djecu bez roditeljskog staranja smještenu u SOS Dječijem selu u Rafi (Palestina), te za njihovu pratnju, oglasio se i premijer FBiH Nermin Nikšić.

Teško je

- Teško je ostati suzdržan na vijesti i slike užasa koje svakodnevno dolaze sa ratišta. Neprestano granatiranje stambenih zgrada, pa čak i bolnica, ubijanje i ranjavanje civila, a posebno djece pogađa svakog normalnog čovjeka. Na sve to, civili se suočavaju sa nestašicom hrane, vode i gubitkom krova nad glavom. Mnoge od nas sve to podsjeća na ono što smo i sami proživljavali nekoliko godina i pitali se kako ostatak svijeta može mirno da posmatra našu patnju i zašto nam ne pomažu. Mi ne želimo nijemo posmatrati šta se dešava već smo odlučili da ponudimo pomoć, koliko je to u našoj mogućnosti - naveo je Nikšić.