Analitičar i novinar Miljan Kovač: Da mu je RS na prvom mjestu, kao što govori, Dodik bi podnio ostavku

Novinar i analitičar iz Banje Luke Miljan Kovač kaže da SAD po treći put uvode sankcije predsjedniku RS Miloradu Dodiku, ali da njihove efekte građani još nisu vidjeli. Bar kada je riječ o njegovom političkom djelovanju i javnom nastupu.



- Naprotiv, možemo reći da se pojačala ne samo njegova radikalna retorika, nego i djelovanje. To se očituje kroz gušenje medijskih sloboda uvođenjem klevete u Krivični zakonik, donošenjem zakona o nevladinim organizacijama, nove prijetnje secesijom, nepriznavanje visokog predstavnika, suspendovanje djelovanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji RS. Sve to se dogodilo dok su američke sankcije na snazi. Prerano je i nezahvalno govoriti da li će takav efekat imati i nove sankcije, kojima su obuhvaćeni članovi njegove porodice i njihova preduzeća - kaže Kovač za "Avaz".

S druge strane, ističe, jasno je da SAD šalju nedvosmislenu poruku da neće tolerirati ne samo Dodikovo političko djelovanje, nego i kriminal i korupciju njega i članova njegove uže porodice i njegovog okruženja.

- Jasno je i da ovaj način stavljaju tačku na bilo kakvo partnerstvo s Dodikom. Međutim, smatram da bi veći efekat i mnogo značajniji u ovom trenutku imale eventualne sankcije Evropske unije, jer bi one potpuno paralisale Dodikov dalji rad na destabilizaciji društva i države i značile bi definitivno kraj njegove političke karijere. Efekte najnovijih američkih sankcija ćemo tek vidjeti, odnosno o njima je u ovom trenutku možda i prerano govoriti. U svakom slučaju one su, ako ništa drugo jasna poruka da SAD kao najmoćnija svjetska sila ne vide njegov dalji opstanak na političkoj sceni. Da ima imalo odgovornosti, da mu je, kao što često govori, na prvom mjestu RS, Dodik bi podnio ostavku i tako teret sankcija pod kojim se našao on i njegova porodica skinuo s leđa ovog entiteta ali i Bosne i Hercegovine, kada već to nije učinio, odmah nakon potvrđivanja optužnice u sudu BiH - ističe Kovač za portal "Avaza".

Tako nešto od Dodika ne očekuje, ali ni od njegovog političkog okruženja, ne očekuje ni da ga opozicija pozove da odstupi jer, kako kaže, glavne opozicione stranke imaju isti narativ prema zapadu kakav ima i Dodik, a to je posebno zabrinjavajuće.

- Zato bi možda bih veća korist od ovih sankcija bila da SAD i EU čvršće stanu iza visokog predstavnika, kako bi mogao koristiti bonska ovlaštenja u kapacitetu u kome su ih koristili njegovi prethodnici. Jer Dodika i njegovu opasnu politiku neće moći zaustaviti ni građani ni opozicija, bez djelovanja međunarodne zajednice - zaključuje novinar i analitičar Miljan Kovač za "Avaz".