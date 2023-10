Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, za "Avaz": Spremni smo za otvaranje pregovora s Europskom unijom

Spremni smo za otvaranje pregovora o članstvu u Europskoj uniji, poručio je u razgovoru za „Dnevni avaz“ Dragan Čović, lider HDZ-a BiH.



Podsjeća da će predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) narednog mjeseca, moguće već 1. ili 2. novembra, doputovati u BiH i optimista je da će biti dočekana pozitivnim vijestima.

- Optimističan sam oko toga da ćemo dolazak gospođe Fon der Lajen dočekati sa završenim usvajanjem zakona koje smo prošli tjedan dogovorili, a potvrdit ćemo ih 26. ovog mjeseca na našoj koordinaciji koja će biti organizirana u Sarajevu, gdje će domaćin biti SDP, odnosno stranke trojke. Što se tiče naše izvršne i zakonodavne vlasti na razini BiH, mi ćemo biti spremni za otvaranje pregovora i pozitivan stav EU prema BiH do kraja godine - rekao je Čović.

Pravna sigurnost

Odnose s partnerima u vlasti ocjenjuje vrlo dobrima, ali kaže da je trebalo truda da predsjednici stranaka većine mogu uvijek u ugodnoj atmosferi odgovarati teškim pitanjima.

- Puno je toga gdje se mi jako razlikujemo, ali smo, praktično, i na posljednjem sastanku, na kojem je domaćin bio gospodin Dodik, pokazali da smo u stanju naći rješenja tamo gdje se ona skoro i ne vide. Jer, kada se sjedne i razgovara u miru, kada svi stavimo do znanja da je, prije svega, interes BiH, kao domovine, u pitanju, i njen europski put, onda se nađu rješenja. E, to će biti način i model kako ćemo mi ubuduće, posebno ja, zagovarati te pregovore. Naravno, ima i druga metoda, da kažemo, razlikujemo se tu i tu i onda jačamo tu razliku svađama i raspravama. Ali promjenom načina komuniciranja, izbacivanjem bilo kakvih šumova u komunikaciji, pričamo otvoreno o svemu, a u javnost izađemo s onim što smo dogovorili - naveo je Čović.

Posebno je ukazao na to da je, uz evropski, za BiH izuzetno važan i put ka NATO savezu, jer su euroatlantske integracije, za njega lično, i ambicija i realan plan. Međutim, BiH o tome, konstatirao je, ne može govoriti jednim glasom.

- Vidjeli ste kako je to izgledalo oko Ukrajine, a posebno sada oko Izraela i Palestine. Dok to ne dobijemo, osobno mislim da trebamo raditi na nečem drugom. Moramo imati svoju unutarnju pravnu sigurnost, ali i ovu drugu, koja se mora „pokriti“ kroz sva naša ministarstva, sigurnošću na svim razinama, onako kako su te nadležnosti podijeljene Ustavom, zatim u obavještajnoj zajednici i svim agencijama koje imaju segment policijsko-obavještajno-sigurnosne aktivnosti u svom djelovanju. To ne možemo sami uraditi, bez onih koji danas jamče mir u svijetu, a to je NATO. Više puta sam kazao: „Mi tim putem idemo!“

Daleko otišli

Danas jesmo dio svih mirovnih misija, političkih i vojnih u svijetu, a i kroz ovaj administrativni dio, koji radimo direktno s NATO-om, dobar smo iskorak ostvarili, istakao je on.

- Daleko, daleko smo otišli. Naravno, razumijem i stav predstavnika srpskog naroda koji govore da u konačnici ne žele biti dio te asocijacije, ali mnogo važnije od tog konačnog stava je kako se mi ponašamo u svim iskušenjima i izazovima kao država kad je u pitanju suradnja s NATO savezom. S te strane moramo biti zadovoljni i mislim da će vrlo brzo i šef NATO-a doći u BiH. To bi bila poruka da imamo svoje mjesto u jednoj takvoj sigurnosnoj asocijaciji, bez obzira na naše različite stavove - rekao nam je Čović.

O Dodiku i sudskom procesu

- Gospodin Dodik je imao poseban izazov u ponedjeljak, što je, iskreno, kod svih nas stvaralo onako, neću reći nervozu, ali ipak, idete u sud, date neku izjavu, a poslije toga razgovarate o aktuelnoj političkoj situaciji, europskom putu, usvajanju zakona koji dugo, dugo stoje. Na moje veliko iznenađenje, mi smo u jednoj krajnje dobroj atmosferi razgovarali dva sata i nakon toga ostali na zajedničkom objedu. Tako da je to proces koji ide svojim tokom. Vidjet ćemo kojom će dinamikom dalje ići i kako će završiti, ali u osnovi on ovaj put nije imao baš nikakvog odraza na razgovore koje vodimo - rekao je Čović.

Dobri odnosi

Naglasio je da razgovori između koalicijskih partnera idu u vrlo dobrom smjeru i da su u stanju naći odgovore na sve izazove.

- Vidjet ćete da ćemo kroz 11. mjesec naći sve odgovore. I za suce strance u Ustavnom sudu BiH i za Izborni zakon, što će biti najveći izazov. To smo namjerno ostavili za 11. mjesec kao problem. Ako ovo prezentiramo kao veliki uspjeh predstavnicima Europske unije, onda ćemo apsolutno svi biti zadovoljni - pojasnio je Čović.

Podrška Hrvatske

Jasnu podršku putu BiH ka EU u četvrtak je iskazao i premijer Hrvatske Andrej Plenković, tokom posjete našoj zemlji, istaknuvši da je to strateški interes Hrvatske i doprinos stabilnosti zemlje i regiona.

- Gospodin Plenković u kontinuitetu, i dok je bio parlamentarac u Europskom parlamentu, a osobito posljednjih sedam godina kao predsjednik Vlade Hrvatske, ima dosljedan, vrlo jasan stav o Bosni i Hercegovini. Taj stav je iskazan kroz jedno krajnje prijateljstvo, jer većinu problema koje smo imali kad je u pitanju naš europski put, počesto smo mogli lagano pripremiti i riješiti upravo putem ureda gospodina Plenkovića, tako da nam svaki put bude prigoda da mu zahvalimo na tom razumijevanju, o brizi za Hrvatima u BiH, ali jednako i o čitavoj BiH - naglasio je Čović.