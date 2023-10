FHMZ: U BiH pretežno oblačno vrijeme, očekuje se kiša tokom noći

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje tokom noći. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 26 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 23 stepeni.

Trodnevna prognoza

U srijedu 25.10.2023., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Poslije podne u većem dijelu Bosne prestanak padavina. Intezivnije padavine u Hercegovini i na juguzapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 16 do 22, na sjeveroistoku Bosne do 24 stepeni.

U četvrtak 26.10.2023., pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. U ranim jutarnjim satima pljuskovi su mogući u centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 16 do 22 stepeni.

Biometerološka prognoza

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Prije podne ugodnije, u drugom dijelu dana uz lošiju opštu sliku, usljed nadolazeće promjene vremena i pogoršanja koje će kulminirati tokom noći. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije. Uz još uvijek izraženo južno strujanje i natprosječne temperature zraka, poželjno je prikladno se odjenuti i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.