Helez: OS BiH ipak će dobiti američke helikoptere, puni iznos platit će SAD

Oružane snage Bosne i Hercegovine ipak će dobiti američke helikoptere. Nakon što Vijeće ministara nije odobrilo novac iz tekuće rezerve za nabavku helikoptera, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Sjedinjenje Države su pronašli rješenje. Helikoptere će nabaviti bez učešća Vijeća ministara, a puni iznos platit će SAD. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez (SDP) poručuje da je novac već na računu i da nabavku više niko ne može spriječiti.

Nabavka modernijih helikoptera

Nabavka američkih helikoptera za modernizaciju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dugo je u proceduri. Zadatak jednostavan: za realizaciju projekta potrebno odobriti 3,6 miliona maraka iz budžeta. No, proces je usporen, ali i osporavan u Vijeću ministara. Usaglašeni rok za odobravanje sredstava iz tekuće rezerve bio je kraj septembra. Odluka nije ispoštovana. Rok je istekao, helikoptera nema. A u Ministarstvu odbrane promjena plana.

- Trebali smo nabaviti UH II helikoptere, ali želimo novije BELL 412, koje koriste oružane snage država članica NATO saveza kao što su Slovenija, Hrvatska i Crna Gora. Nismo odustali od nabavke. Idemo u nabavku, ali modernijih helikoptera. Ako javnost ne može da prati šta znači UH II i BELL 412, onda vam je to otprilike kao Golf 4 i Golf 8 - navodi Helez.

Resorni ministar tvrdi da je riječ o višenamjenskim helikopterima. Odbrambenim, ali i mirnodopskim. A modernije znači i skuplje. No, ovaj put novac nije prepreka, kao ni politika. Vijeće ministara u ovom projektu ne odlučuje. SAD su već osigurale oko 80 miliona maraka.

- Potpuno je nebitno hoće li Vijeće ministara ili neće, mi idemo u nabavku i to je već odobreno u Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih država, oni će platiti. Mene raduje što to više ne zavisi od naših odnosa ovdje. To je već dogovoreno, to će biti nabavljeno - poručuje Helez.

3,6 miliona KM i dalje stoji u rezervi

Dogovoru koji, čini se, definitivno rješava problem nabavke helikoptera prethodio je otpor ministara iz RS u Vijeću ministara. Od skidanja tačke s dnevnog reda pa do odobravanja potrebnih sredstava i povlačenja sredstava. 3,6 miliona maraka i dalje stoji u rezervi.

- S obzirom na to da nije ispoštovana sva potrebna procedura, po nalogu zamjenika ministra cijela implementacija je zaustavljena zbog gore navedenog. Sredstva u navedenom iznosu nisu utrošena, a njihovu namjenu utvrdit će Vijeće ministara BiH posebnom odlukom - istakao je Muhamed Hasanović, zamjenik ministra finansija i trezora BiH (SDP).

Oružane snage Bosne i Hercegovine trenutno na raspolaganju imaju 11 helikoptera. Svi su višenamjenski, ali stariji modeli.

- Očekujemo otpočinjanje projekta nabavke najnovijih višenamjenskih helikoptera koji su daleko bolji nego prethodni helikopteri - poručio je generalpukovnik Senad Mašović, načelnik Zajedničkog štaba OSBiH.

Nabavkom adekvatne borbene opreme Oružane snage Bosne i Hercegovine bit će modernizovane. Do sada su uglavnom raspolagale ruskom opremom koju su naslijedili od Jugoslavije. A proces modernizacije jedan je od uslov za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO savez.