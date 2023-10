Učiteljica iz Konjica koja je ispratila brojne generacije: Pamtim ih sve, kao i njihove roditelje

Gradonačelnik Konjica, Osman Ćatić, posjetio je povodom Dana penzionera 88. godišnju učiteljicu u penziji Fikretu Gačanin, koja je bila učiteljica brojnim generacijama Konjičana, među kojima je i sam gradonačelnik Ćatić.



Učiteljica Gačanin izrazila je zadovoljstvo posjetom gradonačelnika Ćatića i istaknula, da je sretna i ganuta što ima ovakve đake.

- Sretna sam i ganuta što imam ovakve đake, kakav je moj Osman. Pamtim ih sve, kao i njihove požrtvovane roditelje. Drago mi je da je ljubav koju sam im pružala ostala, to je velika sreća i mislim da je to najvažnije. U penziji sam preko 30 godine, zdravog sam duha, redovno čitam i trudim se da koliko mogu pomognem i olakšam svojoj djeci. Interesuje me sve što je lijepo, a ružno neću ni da gledam.

Penzionerski dani su ljepši kada znate da oko sebe imate one koji vas poštuju i vole. Želim svima mir i dobro, penzionerima da što bolje žive godine i dane koji su pred nama, a mom učeniku koji mi je danas priredio ugodno iznenađenje želim da bude zdrav i sretan, da gleda što više pomoći ljudima, ali i da pazi na sebe i svoje najbliže. – kazala je učiteljica Gačanin, koja je iz Sarajeva došla u Konjic sa nepunih 19 godina kako bi radila kao učiteljica, gdje je i ostala.

Gradonačelnik Ćatić rekao je, da je naša dužnost da posvećujemo pažnju penzionerima i učinimo koliko možemo da im uljepšamo njihove penzionerske dane. On je svim penzionerima zaželio dobro zdravlje i ugodne penzionerske dane, tokom kojih će svojim znanjem i iskustvom biti aktivni članovi zajednice.