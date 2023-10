Helez: Hrvatska nije sigurnija od BiH, a Srbija je 100 puta nesigurnija

Nakon što je njemački ministar odbrane Njemačke Boris Pistorius, otkazao posjetu Bosni i Hercegovini, a kojem je domaćin trebalo biti ministarstvo odbrane BiH, odnosno ministar Zukan Helez, pojavila su se različita nagađanja o razlozima otkazivanja.

Jedna od njih je i izjava Helezovog zamjenika Aleksandra Goganovića koji je, između ostalog, rekao da je Pistorijus otkazao posjetu BiH zbog sigurnosne situacije, te da skupovi podrške palestinskom narodu koji su održani u FBiH utiču na "radikalizaciju".

Ministar odbrane BiH Zukan Helez za Raport kaže da otkazivanja posjeta nisu samo problem u BiH.

- Nije samo ministar odbrane Njemačke otkazao posjetu, otkazala je i ministrica Austrije i ne otkazuju se posjete samo u BiH već i u drugim državama u Evropi, čak i članicama EU - kaže Helez.

Sigurnost na višem nivou

Dodaje da su skoro sve države Evrope podigle stepene sigurnosti na viši nivo, te da je jedna od njih i BiH.

- To više nije izolirani problem niti puno ima veze sa BiH, to proživljava cijeli svijet zbog sukoba na Bliskom istoku i zbog bojazni i od terorizma i od migranata. To je općepoznato. Niko ne može pretjerano garantovati neku sigurnost ukoliko bilo ko odluči da oduzme sebi život, a da napravi štetu široj zajednici ili nekoj grupi ljudi.

To je jedna opšta slika stanja sigurnosti u Evropi, ali i svijetu. Dakle nema veze samo sa BiH, već bih rekao da više ima veze sa stanjem u Evropi nego sa nama - rekao nam je Helez.

"Srbija je nesigurnija od BiH"

Što se tiče izjava iz regiona da je BiH pogodno tlo za razvoj terorizma, Helez kaže da je to općepoznato od ljudi koji ne vole našu zemlju.

- I u BiH imamo puno onih koji je ne vole, to je nama dobro poznato. Oni bi čak voljeli da je ona više nesigurna i da je lošije stanje nego što jeste, čak i da ne postoji, ali BiH je bila i bit' će je. To samo u njihovim glavama postoje neke ideje koje su neprevodive i nemoguće.

To je jednostavno iskazivanje mržnje i "ofiranje" tih koji mrze našu zemlju. Nimalo nije sigurnije u Hrvatskoj nego u BiH. U Srbiji je sto puta nesigurnije nego u BiH. Prvo ne znamo šta je Srbija sad, da li je to Kosovo nije li Kosovo, jesu li to neki dijelovi koji su nesigurni.

Uvijek ponavljam, i to svi znaju ali stavljaju pod tepih, da imate dijelova Srbije koji nisu Kosovo, ali u koje legalni organi iz Srbije ne mogu da uđu. To svi znaju, ali to se prešućuje, a u BiH se gleda da se napravi incident od nečega što uopće nema šanse ni prilike da bude incident . ističe ministar odbrane BiH.

BiH sigurnija i od članica EU

Što se tiče sigurnosne situacije u našoj zemlji, a nakon izralesko-palestinskog sukoba, ministar Helez smatra kako je BiH puno sigurnija od nekih članica EU.

- Čega BiH ima da se boji i zbog čega? Nije utjecala niti podsticala taj sukob, prilično je neutralna zbog ustavnog uređenja.

Kada je u pitanju njegov lični stav kaže:

- Koji bolestan um će dozvoliti da je odbrana ubijanje civila, ranjenika, bolesnika, gađanje škola, skloništa itd.

Dodaje da Bosna i Hercegovina nema nijednog razloga da se plaši.

- Mislim da neki drugi imaju više razloga da dižu te stepene sigurnosti kada je slučaj na Bliskom istoku u pitanju. Nama je dosta naših problema da bi sada uvodili neke druge, nepotrebne, a koje bi možda neko volio da imamo i dodatne - navodi.

Novi val migranata?

Kaže kako ne misli da će ovaj sad sukob izazvati neki novi veliki val migranata, te da je to rekao i zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice, ali ukoliko se proširi na susjedne države, što je jedna od varijanti, onda će biti egzodus izbjeglica, stava je.

- Tu treba da budemo spremni i da podignemo dodatne korake svi skupa da se angažujemo u BiH, i svi nivoi vlasti. Ali volio BiH da se prekine taj sukob i zaustave dalja stradanja.

Što se tiče akcije SIPA-e i pretresa u migrantskom kampu Blažuj, Helez kaže da nema nikakvih informacija o tome.

- Migrantski kamp je jedan prostor kojeg nadgledaju predstavnici međunaordne zajednice, neke nevladine organizacije i često na Vijeću ministara raspravljamo o tome ko je tu nadležan, ko to finansira, ko kontroliše trošenje tih sredstava… pomalo je to nedefinisano. Pretpostavljam da zbog te činjenice gdje se ne zna ko je titular i ko nadgleda to sve da se tamo može svašta unijeti i da se mogu desiti stvari koje nisu u skladu sa zakonom i zbog toga se vjerovatno desila jedna takva provjera - zaključio je ministar odbrane BiH u razgovoru za Raport.