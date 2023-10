Stevandić: Trojku ništa ne interesuje drugo osim njihove pozicije

Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić nakon sastanka članova trojke, SNSD-a i HDZ-a u Sarajevu, rekao je da zakon o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti nije sporan, ističući da je "uzrok svih problema mentalitet prihvatanja protektorata u FBiH".

Pranje novca

- Što se tiče pranja novca i terorističkih aktivnosti tu nema problema, a što se tiče RS možda je to za Evropu najvažnije pitanje jer vidimo šta se dešava nakon ovih sukoba u Izraelu. Prema tome, tu RS doprinosi kolektivnoj ukupnoj bezbjednosti. Mi imamo uzrok svih problema ovdje, a to je mentalitet prihvatanja protektorata u FBiH, potrebu da se stalno posavjetuju, poslušaju nekog ambasadora ili OHR i imamo mentalitet suverenosti koji dolazi iz Banja Luke - naveo je Stevandić.

Istakao je da uvijek dođu spremni, usaglašeni i nemaju nikakav problem da nešto dogovore.

- S druge strane, imam ministre i predsjednike stranaka koji nam kažu na sastanku kako ne mogu garantovati da će njihovi poslanici glasati za ono što se oni dogovore. Pa onda jedan put traže opravdanje s tim da oni nemaju utjecaj na Bećirovića, drugi put kažu neće ih poslušati poslanici. Mi smatramo da je to neozbiljno i da su oni žrtve te psihologije protektorata i te psihologije prihvatanja nametnutih rješenja. Sramota je za bilo kojeg parlamentarca bez obzira gdje živi da neko odredi zakon po kome će neko biti uhapšen - rekao je Stevandić.

Nemojte misliti, dodao je on, da mi u RS, bez obzira što dolaze, kako je naveo, parcipirano, nemamo svoja rješenja.

- Nemojte misliti da mi nismo u mogućnosti da zabranimo Dodiku da dolazi na sudske procese legalnim skupštinskim odlukama i zakonima jer mi ne prihvatamo protektorat, ne prihvatamo da nam neko drugi nameće zakone, ne prihvatamo da se moramo konstatovati s ambasadorima prije sastanka ili sa nekim OHR-om prije sastanka u Sarajevu. Dolazimo ovdje organizovani, složni i nemamo nikakav problem. Ovdje se po tri-četiri puta vraćamo na iste teme, a ono što sam danas rekao kolegama sramota je, pokazivanje tolikog amoniziteta i netrpeljivosti prema Banjoj Luci. A, šta znači za njih Banja Luka je li to druga država, je li to priželjkuju - upitao je on.

Došli spremni

Istakao je da je sramota ta netrpeljivost koju svaki put doživljavaju u vezi sa sjedištem bilo koje institucije posebno Apelacionog suda.

- Došli smo spremni i izgubili smo ovih sat i po vremena. Smatram da sa naše strane nije bilo ništa sporno, imamo problem što se u FBiH trojka ne može ništa dogovoriti, kalkulišu s budućim izborima koji su ovdje, sa svojim okršajima s Bakirom... Uglavnom njih ne interesuje ništa drugo sem njihove pozicije. Ja lično smatram da je to nekorektno i da gubimo vrijeme u pregovorima koji nisu propali zbog nas – kazao je Stevandić.