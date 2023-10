Karić se pravdala kako nema ovlaštenja da zabranjuje koncerte, pa izazvala brojne reakcije: Postajete bosanski Šešelj

Gradonačelnica Sarajeva na društvenim mrežama je sinoć prokomentarisala nastup pjevačice Aleksandre Prijović u Sarajevu.

Ona je kazala da nema nadležnost da zabrani koncerte, ali da građani imaju pravo odlučiti da li će ići na njih ili ne.

-Kao gradonačelnica Sarajeva nemam ovlaštenja da zabranim ili odobrim održavanje koncerata i nastupa u gradu, ali zato vi, moji sugrađani, imate pravo da odlučite da li ćete ići ili ne! Grad Sarajevo nema iste nadležnosti kao većina bh. gradova, nažalost mnogo su manje! Ne upravljamo dvoranama niti dajemo bilo kakve saglasnosti za koncerte ili izvođače koji nastupaju. Svako ima pravo izbora - navela je.



To je izazvalo brojne reakcije na druševnim mrežama.

"Frustrirana gradonačelnica željna lajkova. Što ne napisa šta bi to zabranila i zbog čega?", "Ali zašto grafika za ovo? A i zašto bi zabranjivali koncerte uopste da imate to pravo?", "Oni koji ne žele koncert nek ne idu i time riješeno sve", "Koji vi, gradonačelnice, tačno imate problem? Da ne mrzite možda Srbe? Izgleda da je to", "Zašto bi nekome smetao koncert bilo kakve vrste? Zar nije vrijeme da ovaj grad konačno pjeva i pleše? Do kada da živimo u crnilu, u političkim prevarama, ratovima i bijedi?", "Postajete bosanski Šešelj", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.