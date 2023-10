Košarac: Američka i britanska ambasada, čije države nisu članice EU, kroje politiku Delegacije EU

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Staša Košarac rekao je da stav šefa Delegacije EU u BiH Јohana Satlera da sjedište apelacionog odjeljenja Suda BiH ne treba da bude u Banjoj Luci potvrđuje samo jedno - da "politiku te delegacije određuju američka i britanska ambasada, zemlje koje, da ironija bude veća, nisu članice EU".

On je izjavio da bi Satler da odlučuje umjesto institucija RS, ali "šuti kada su te institucije, srpski narod i RS u cjelini meta suludih pritisaka i napada" ambasadora Marfija, OHR-a i, kako je naveo, "notornog Kristijana Šmita".

Košarac je upitao "zašto Satler i Delegacija EU uporno šute na očigledni politički progon legitimno i legalno izabranog predsjednika RS".



- Zašto su nijemi na činjenicu da se na najgrublji način krše izborna volja i demokratska prava građana RS? Zašto šute na činjenicu da se u BiH, kao zemlji kandidatu, pojavio stranac koji želi da nameće svoju volju kao zakon koji se mora poštovati - naveo je Košarac na Instagramu.

On je istakao da očekuje da EU ne nasjeda na "lažne sarajevske narative i da principijelno poštuje Dejtonski mirovni sporazum, međunarodno pravo i osnovne demokratske postulate." On je rekao da to u praksi znači da EU stane iza izborne volje tri konstitutivna naroda u BiH, te da poštuje i podrži legitimno i legalno, na demokratskim izborima, izabrane političke predstavnike.