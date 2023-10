Dodik: Oni bi da nama u RS određuju gdje će biti sjedište apelacionog odjeljenja Suda BiH, predlažem Bosanski Novi

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da su pojedine sudije i tužioci u Sarajevu pod direktnim utjecajem ambasada.

Istakao je da je pitanje apelacionog odjeljenja Suda BiH kompleksno.

– To nije pitanje samo sjedišta. Sud i Tužilaštvo nemaju uporište u Ustavu BiH. To je nametnuto – rekao je Dodik.

Istakao je da nije dovoljno samo da se glasa u Parlamentu za prenos nadležnosti.

– Potreban je i ugovor između RS i FBiH, a to nemamo – naveo je Dodik.

Istakao je da su u njegovom slučaju i sudije i tužioci Bošnjaci.

– To je jedna smišljena priča. U mom slučaju je sudija koji je bio vojni sudija u Zenici. I sve presude su bile protiv Srba. I to ćemo javno objaviti. Ali ono što on nije uradio tada, a to je kada je Šefik Džaferović dolazio u avgusta 1993. godine na Ozren, bio je zaustavljen i prisustvovao je egzekuciji Srba od strane mudžahedina i to nikada nije procesuriano. I taj sudija treba da sudi Miloradu Dodiku – naveo je Dodik.

Predložio je da apelaciono odjeljenje Suda bude u Bosanskom Novom.

– Oni bi nama da i u RS određuju gdje će biti sjedište. Oni žele da sudije i tužioci budu pod kontrolom federalnog Sarajeva i zato im odgovara Istočno Sarajevo, zbog blizine – rekao je Dodik.