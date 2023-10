Ko je bio Mustafa Mujezinović: Čovjek koji je Torabija doveo u Sarajevo

Mustafa Mujezinović dobit će most kod Vijećnice. Tako su izglasali vijećnici u Općini Stari Grad, tačnije njih čak 18. Uz Mujezinovića, u opticaju je bio i Muhamed Filipović, koji je, ma šta neko mislio o njegovom radu, bio jedan od najplodonosnijih bh. intelektualaca u 20. stoljeću.

Ko je Mustafa Mujezinović, pitat će se sad mnogi? O njegovom životu se i ne može mnogo toga reći, pa to neće biti predug tekst.

Mustafa Mujezinović rođen je 1954. godine. Po zanimanju inžinjer, radni vijek od kraja sedamdesetih do 1994. proveo je u „Energoinvestu“, kada je imenovan za načelnika Općine Stari Grad. Dva puta, od 1996. do 1998., te od 1998. do 2000., obnašao je funkciju premijera Kantona Sarajevo. Imao je izlet i u ambasadorske vode, obnašajući funkciju ambasadora Malezije, potom je bio savjetnik Razvojne banke FBiH, da bi od juna 2009. do marta 2011. obnašao funkciju premijera Federacije BiH.