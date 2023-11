Dodik ponovo o Marfiju: Govori da ja ugrožavam mir, a jasno je da je on korumpiran

Predsjednik RS Milorad Dodik ponovo je komentarisao američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija (Michael Murphy), za kojeg je kazao da lobira za muslimane u Bosni i Hercegovini i da pokušava urušiti Dejtonski sporazum.

- Marfijevo saopćenje vrvi od netačnih podataka i laži. Uobičajeno je da Amerikanci, kao što je Marfi, pokušavaju da sebi pribave veći značaj nego što ga imaju. Govori da ja ugrožavam mir, a što nikako ne može da dokaže – rekao je Dodik na konferenciji za medije u Banjoj Luci.

Dodik tvrdi da „Marfi nesumnjivo ima misiju“.

- Ta misija se zasniva na činjenici da je on već dugo u Sarajevu i da su jasni pokazatelji o njegovoj političkoj korupciji. Mi samo još ne znamo koliko se to plaća. Kod nas se to zove mito, a kod njih lobističke usluge, koje on čini za muslimane u BiH. Nesumnjivo je da je on muslimanski službenik u BiH i da pokušava da uruši Ustav i Dejtonski sporazum – kazao je Dodik.

Predsjednik manjeg bh. entiteta tvrdi da Marfi često koristi terminologiju „građani BiH“ i da time pokušava urušiti osnovnu koncepciju Ustava BiH.

- Ta koncepcija je jasna - BiH je sastavljena od dva entiteta i tri suverena naroda - rekao je Dodik.