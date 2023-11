Konaković: Ako političari budu zreli i hrabri, mogli bismo napraviti najveći iskorak u historiji BiH

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ocijenio je u razgovoru za Fenu da su se danas tokom posjete predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (Von der Layen) Sarajevu mogle čuti ohrabrujuće i optimistične poruke, ali da su "pred nama još neke obaveze koje bismo trebali ispuniti".

Konkretni planovi EU

Govoreći pred polazak za Berlin, gdje će sutra učestvovati u radu ministarske konferencije naziva "Veća, jača Evropska unija čini EU spremnom za proširenje, a buduće članice spremnim za pristupanje", istaknuo je da je ovo bila treća posjete Fon der Lajen BiH u posljednjih nekoliko godina, što pokazuje interes za BiH i njenom evropskom perspektivom.

- Mnogo je lakše razgovarati s političarima kada znamo da na drugoj strani stoje konkretni planovi Evropske unije, koji su možda postojali i ranije, ali mi se čini da su sada konkretniji nego ikad i da se u smislu podrške našoj ekonomiji tu zaista otvara ogroman prostor u smislu sredstava i fondova - kaže Konaković.

Pristup jedinstvenom tržištu

Međutim, njemu najzanimljiviji dio jeste onaj koji govori o pristupu jedinstvenom tržištu i otvaranju prostora za bh. kompanije, ali i za potencijalne investitore koji bi u slučaju te vrste relaksacije administracije sigurno birali BiH kao poželjnu destinaciju.

- Dakle, odlično je što smo danas imali Ursulu fon der Lajen u BiH, a pogotovo što smo čuli neke poruke koje sigurno možemo nazvati optimističnim, te podvući liniju "do nas je". Ako političari budu zreli, ako budu hrabri, ako im na prvom mjestu bude interes građana BiH, mogli bismo napraviti najveći iskorak u historiji ove zemlje - smatra on.

Kome su građani BiH u interesu

Upitan kome su to u interesu građani BiH, a kome nisu, Konaković kaže da će se to vrlo brzo vidjeti.

- Vrlo brzo ćemo to vidjeti, lako dokazati i uprijeti prstom u one kojima građani nisu u interesu, one koji budu izmišljali razloge zašto ne bismo ubrzanim tempom usvajali dokumente koji se od nas traže, zakone i druge propise, kada na stolu imamo ponudu vrlo konkretnu i opipljivu i koja ljudima garantira povećanje plaća i poboljšanje uvjeta života. Bit će zaista teško onima koji budu opstruirali takav put. Došli smo u tu fazu kad ta slika postaje sve jasnija. Pred nama su izazovi i ispiti za sve političke aktere - rekao je on.

O otvaranju pregovora o pridruženju BiH Evropskoj uniji odlučivat će sve države članice EU, a ne pojedini zvaničnici. Konaković kaže da je vrlo ohrabrujuće što su neke članice već otvoreno zagovarale, a neke i pisale pismo za račun BiH o otvaranju pregovora.

- Znam da tamo ima još mnogo prijatelja BiH koji će za to otvoreno lobirati, a naravno da će mišljenje Ursule fon der Lajen biti veoma važno u cijelom ovom procesu. Zato nije loše da je ona danas došla tu, da se uvjeri u ono što smo mi govorili i da s političkim akterima razmijeni adekvatne informacije - rekao je on.

Konaković navodi da ne zna da li je BiH nakon njene posjete bliže otvaranju pregovora, ali će razgovarati o tome sutra s njemačkom šeficom diplomatije Annalenom Baerbock, ministrom vanjskih poslova Španije Joséom Manuelom Albaresom Buenom, a bit će tamo i još neki drugi zvaničnici, "kako bi dodatno objasnili da bi otvaranje pregovora u ovom trenutku bilo vjetar u leđa proevropskim strankama i jedna mala pljuska onima koji nisu baš proevropski orijentirani".