Na snazi narandžasto upozorenje zbog olujnih udara vjetra i intenzivnijih pljuskova i grmljavine

U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i postepeno naoblačenje poslije podne. U jutarnjim satima kiša i lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i na istoku Bosne. Prema kraju dana i tokom noći kiša i pljuskovi u južnim i zapadnim dijelovima naše zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noći se očekuju jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 17 do 23 stepena.

U Sarajevu veći dio dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Slaba kiša je moguća u ranim jutranjim i kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 19 stepeni.

Narandžasto upozorenje

FHMZ je izdao narandžasto upozorenje zbog jakih do olujnih, lokalno i orkanskih, udara vjetra i intenzivnijih pljuskova, praćenih grmljavinom.

Udari vjetra mogu se očekivati širom zemlje. Padavine uglavnom u sjevernim i istočnim područjima Hercegovine i zapadnim područjima Bosne.



Kako navode iz FHMZ-a, upozorenje za udare vjetra je na snazi od 02.11.2023. od 20 sati do 03.11.2023. do 15 sati. Upozorenje za padavine je na snazi za 3.11.2023., uglavnom, prije podne i sredinom dana.