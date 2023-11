Trivić: Ne bi me čudilo da NSRS "naredi Dodiku da se ne pojavi na Sudu BiH"

- Narodna skupština (Republike Srpske op.a.) je definitivno pogažena institucija od vladajućeg režima u RS. Ne poštuju se zaključci koje oni sami izglasavaju. Pa onda kada im odgovaraju poštuju ih, a kada im ne odgovaraju ne poštuju - govori u intervjuu "Jedan" na BHRT-u predsjednica stranke Narodni front Jelena Trivić.

Ona optužuje vladajuće stranke u Republici Srpskoj da „trguju“ sa zaključcima Narodne skupštine RS i navodi primjer provedbe odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju preduzeća „Autoprevoz“ Banja Luka, iako je donesen Zakon o nepoštovanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriju Republike Srpske.

Jelena Trivić ističe kako poslanici Narodnog fronta nisu glasali za izmjene zakona o objavljivanju propisa, prema kojem Službeni glasnik RS nije u obavezi da objavljuje odluke visokog predstavnika, kao ni za Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u tom entitetu.

- Nećemo da učestvujemo u cirkusu koji se pravi od Narodne skupštine, nećemo da učestvujemo u nečemu što se zove lažna nacionalna retorika, što se zove lažni patriotizam, a ustvari se režim krije iza odluka Narodne skupštine. Ne bi me čudilo da Narodna skupština i poslanici većine sada narede Dodiku da se ne pojavi u sudnici povodom ovog suđenja, da se na taj način sakrije i da kaže: "Evo vidite, meni narodni poslanici ne daju da se ja pojavim" - govori za BHRT predsjednica Narodnog fronta.

Trivić: Mir je zajednički cilj svih koji žive u BiH i regionu

Odgovarajući na pitanje zašto je ublažila retoriku u svojim javnim nastupima otkako je formirala Narodni front, Jelena Trivić objašnjava da je to dijelom zbog toga što je više govorila o ekonomskim pitanjima, ali i zato što zapaljiva retorika ne donosi napredak nikome.

- Smatram da je obaveza svakog ko učestvuje u javnom životu da šalje poruke mira, jer to je zajednički cilj svih koji živimo u Bosni i Hercegovini i regionu. Bez toga sve ostalo postaje besmisleno. I možda je to ta promjena koju ste vidjeli. Džaba vam pričati danas o ekonomiji ako ne osigurate okvir u kome ta ekonomija treba da se razvija. Vidite u svijetu šta se dešava i da je Balkan mjesto u kojem može uvijek da zavarniči. Možda je u tom pogledu blaga promjena moje retorike u smislu insistiranja prvo na ovim ključnim pretpostavkama da bismo imali razvijenu ekonomiju, da bismo se borili protiv korupcije, da bismo ponudili mladima šansu za zapošljavanje. Sve to ne možemo da nudimo, ako ovdje imamo političku nestabilnost koja može da dovede do nemira i da ugrozi mir u Bosni i Hercegovini i u regionu. A imate na sceni političare koji su definitivno prijetnja miru, kao što je Milorad Dodik - tvrdi Jelena Trivić.

Milorad Dodik vrhovni Srbin regiona?

Liderka Narodnog fronta smatra da će Srbija u aktuelnim pregovorima s Kosovom izvući maksimum za svoju zemlju i za Srbe koji žive na Kosovu, te da ne želi da se postavlja kao neko ko dijeli lekcije o tome šta bi trebalo uraditi. Kaže da to radi Milorad Dodik s jednim prikrivenim ciljem.

- Ovo što Dodik radi je praktično suptilno postavljanje sebe kao vrhovnog Srbina u regionu, što on definitivno ni po čemu ne može biti. Ne zato što dolazi iz Republike Srpske, nego zato što tamo gdje je on mogao da učini Srbima život boljim, nije to uradio. On je raselio trećinu stanovništva RS, mahom srpsko stanovništvo i on će sad da nama priča o nekoj velikoj zajedničkoj državi - komentira Trivić ideju predsjednika RS o formiranju zajedničke države koju bi činile Srbija i Crna Gora, te bosanskohercegovački entitet Republika Srpska.

Ona kaže da je takve izjave najlakše davati, te da vladajuća struktura u Republici Srpskoj time golica maštu stanovništva i dodvorava se ljudima kojima je to lijepo čuti.

- A znate zašto meni to nije lijepo čuti? Iako, na prvu, ispalo bi da je to svakom lijepo čuti. Ako je to prijetnja miru, onda sam ja protiv toga. A to jeste prijetnja miru - govori, između ostalog, u intervjuu „Jedan“ predsjednica stranke Narodni front Jelena Trivić.