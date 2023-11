Od srijede stabilizacija vremenskih prilika i prestanak padavina

Narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme, povremeno s kišom pa i u obliku pljuskova.



- Izraženije padavine izgledne su u petak i u nedjelju, naročito u južnim, jugozapadnim i zapadnim područjima. Početkom sljedeće sedmice lagana stabilizacija vremenskih prilika. Slaba kiša je još moguća u ponedjeljak i utorak, a od srijede slijedi stabilizacija vremenskih prilika i prestanak padavina - saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Minimalne temperature zraka varirat će od pet do deset stepeni u Bosni, na području Hercegovine od osam do 12. Najveće dnevne vrijednosti temperatura bit će u rasponu od 13 do 18 stepeni u Bosni. Na jugu zemlje i do 20 stepeni.

U periodu od 12. do 16. novembra očekuju se kiša i pljuskovi koji bi mogli biti izraženiji na jugu i jugozapadu zemlje.

Jutarnje temperature kretat će se između jedan i šest stepeni, na jugu zemlje do osam.

​​​​​​​Maksimalne očekivane temperature varirat će između šest i 11 stepeni, u Hercegovini do 13.