Konaković: 54 osobe koje su državljani BiH ili njihovi srodnici čekaju na evakuaciju iz Gaze, brzina ovisi od Egipta i Izraela

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković nakon povratka iz Berlina održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o brojnim temama.

Na početku se osvrnuo na stanje u Gazi i osvrnuo se na bh. državljane koji se nalaze tamo.

- Ministarstvo vanjskih poslova je na početku dešavanja u izraelsko-palestinskom sukobu formiralo krizni štab. Oni svakodnevno po različitim temama i komuniciraju sa ambasadama u Egiptu, Izraelu i Jordanu, koje želim da pohvalim za ozbiljan i profesionalan angažman prema svom poslu. Imamo 54 osobe u Gazi koja čekaju na evakuaciju, od čega je 27 državljana BiH. Tu su neke porodice, od kojih neka djeca nisu upisana u knjige u BiH, a prema našim pravilima su državljani BiH - rekao je Konaković.

Dodao je da Egipat i Izrael odlučuju o brzini evakuacije i redu evakuacije.

- Naši ambasadori čekaju signal i znak da se dozvoli izlazak građanima BiH, koje ćemo na efikasan način preuzeti i prevesti do BiH. Imamo podršku od IOM-a, ali i na terenu sarađuje sa našim ambasadama ulaže napore da te ljude dovedemo kućama. Oko 500 ljudi dnevno izlazi iz Gaze, a oko 8.000 ih ima na listama. Izrael tu ima princip, oni ne dozvoljavaju proširenje tih lista. Kako bi sa 27 došli do cifre od 54 državljanina. Moguće da se to u narednim danima promijeni.