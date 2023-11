Konaković: Pismo Hamasa upućeno meni je izmišljotina, institucije nisu utvrdile autentičnost

Na konferenciji za medije ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković osvrnuo se na sastanke koje je održao u Berlinu.

- Dodik je govorio da će se pokazati da EU ne želi BiH, ali pokazuje se da želi i da je širom otvorila vrata i da je sve sada na nama. Ovaj format u kojem smo se sastali u Berlinu je bio sa više od 40 ministara i iz zemalja članica i iz onih koje pretenduju da to budu. U fokusu su i dalje Ukrajina, Moldavija i zemlje zapadnog Balkana. Prvi put smo imali priliku da u bilateralnim razgovorima i tri panela razmijenimo iskustva o svemu što se dešava. EU pokazuje najozbiljnije dosad da na ovaj prostor računa ozbiljno i konkretniji su nego ikad. Na nama je da ispunimo neke od obaveza, mislim da to nije više ni sve ili bar ne onom dinamikom kojom se ranije govorilo da bi dobili ono što bismo trebali dobiti tek kada postanemo članica EU - rekao je Konaković.

Poručio je da je EU ponudila ruku i konkretne projekte, fondove i procese koji za ovu zemlju puno znače.

- Govorilo se i o novih 6 milijardi, starih je 14 milijardi i IPA fondova je 30 milijardi. To bi za našu ekonomiju bila injekcija i prilika kakvu BiH nije ranije imala. Najvažnija priča je o integraciji u jedinstveno tržište EU, što bi naše ekonomije učinilo konkurentnijim i stvorilo potencijal za investitore. Mogli bi otvoriti i fondove za subvencije u poljoprivredi, što ova država do sada nije mogla uraditi - kazao je Konaković.

Upozorio je i vlast i opoziciju da ovu priliku shvate ozbiljno i da se ne nadigravaju.

Osvrnuo se i na navodno pismo Hamasa upućeno njemu.

- Mi smo uputili zahtjev institucijama BiH za analizu i autentičnost tog pisma. Dobio sam odgovor, ne mogu ga dati jer ima oznaku tajno, gdje stoji da se ne može utvrditi autentičnost. To pismo je izmišljotina. Nije važno što se koristi za obračun sa predsjednikom NiP-a Elmedinom Konakovićem, ali je važno jer se takve priče zloupotrebljavaju kako bi se pravila radikalizirana priča i radikalizirani ambijent u kojem mi živimo. Apelujem da se ne igrate s ovim stvarima, nemojte podmetati takve spinove. Oni kratkoročno mogu nanijeti štetu, ali to se brzo spere, ali takvi tragovi BiH ostanu jako dugo. Imam potvrdu da to pismo nije autentično. Stručnjaci kažu da ima rukopis neke druge terorističke organizacije, ali neću sada da se naslađujem na ovoj priči, ali imam potrebu da tu informaciju podijelim - zaključio je Konaković.