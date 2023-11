Specijalac Keleštura nakon što je spriječio samoubistvo djevojke u Zenici: Ovo je za mene bio šok, iako sam se svega nagledao

Objasnio nam je da je on krenuo do šoping centra u blizini.

- Prelazio sam most, ne obraćujući pažnju. Samo sam čuo ženski vrisak. Podigao sam glavu i vidio sa desne strane na ogradi mosta djevojku koja je već jednom nogom prešla ogradu. Stajala je uspravno. Bio sam udaljen dva ili tri metra. Dotrčao sam, uhvatio je za desnu ruku i povukao je prema sebi. Pala je na tlo. Pješaci su prolazili. Trčala je jedna starija gospođa prema nama, derala se govoreći: "U crno ćeš me zaviti". Pala je na koljena tu, ispred mene. Govorio sam da se smiri, tada mi je rekla da joj je to dijete. Plakala je. A okupilo se ljudi - ispričao nam je Keleštura.