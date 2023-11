Na snazi narandžasto upozorenje: Orkanski udari vjetra do 100 kilometara na sat

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a tokom noći i u ostatku zemlje. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Prema kraju dana i u večernjim satima vjetar slabi. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 18, a dnevna od 15 do 21, na sjeveroistoku Bosne do 24 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 18 stepeni.

Narandžasto upozorenje

FHMZ je izdao narandžasto upozorenje zbog jakih do olujnih udara vjetra i lokalno jačih pljuskova. Udari vjetra se mogu očekivati širom zemlje do se lokalni pljuskovi mogu očekivati u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne.

Upozorenje je izdato za nedjelju, 5.11.2023. godine. Udari vjetra mogu se očekivati od 3 do 18 sati. Padavine sredinom dana i tokom poslijepodneva.

Udari juga između 60 i 80, lokalno do 90 km/h. Očekivana količina padavina, u navedenim područjima, od 20 do 40, lokalno do 50 l/m2.