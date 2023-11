Dodik poslao poruku Šmitu: Nema šanse da uspiješ, ignorišeš realnost

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je "da je na sjednici Vijeća sigurnosti u Njujorku bilo razgovora o produženju misije Althea, te da su zapadni članovi shvatili da ukoliko Kristijan Šmit (Christian Schmidt) dođe na sjednicu, to bi moglo da ugrozi dogovor sa svim članicama, Rusijom, Kinom.

Dodik je naveo kako je to ključno pitanje u kojem se ne govori u javnosti.

"Opet neko drugi kriv"

- I očigledno to je priznanje da je on štetan i zato Šmit nije ni pozvan na tu sjednicu, nije ni dobio poziv, što govori o prihvatanju i shvatanju njega kao nekog ozbiljnog tipa.

Dakle, umjesto da se skloni, da ne izaziva, on je pokušao da nešto što je njegov gubitak predstavi kao "opet je neko drugi kriv".

Najčešće na tim jesenjim zasjedanjima nisu ni išli visoki predstavnici, ali ovaj put je specifično i ovo je potvrda da on nema legitimitet i da bez obzira što je on tamo nanio nekih neistina u svom izvještaju, apsolutno je to bilo nekorisno i nije moglo da ima izbiljan uticaj na članove Vijeća sigurnosti - rekao je Dodik za RTRS.



On je dodao kako je "Željko Komšić pokušavao da izigrava nekoga ko ima autoritet".

- Komšić je iznosio svoje lične stavove, da to nisu stavovi koji su usaglašeni na Predsjedništvu, kako je to ranije bilo, očigledno je da je propala spoljna politika BiH, da sada samo članovi, odnosno predsjedavajući, odlaze na međunarodne sastanke i iznose svoje stavove, to svakako ne vodi ničemu i nema tu reprezentativnosti u pogledu organa nego ima onoga što je samo njegov stav, a to je samo jedna od tri istine u Bosni i Hercegovini koju je iznosio Komšić - naveo je Dodik.



Kazao je i kako je Komšić imao veoma oštar pristup i o samom Šmitu.

Dodik je izjavio kako "Šmitovi pokušaji da u nekim medijima priča priču ignorišući realnost, apsolutno govori o tome da on ima problema sa legitimitetom i legalnošću".

- Šmit sve svodi na to da je Dodik krivac što neće da razgovara sa njim. Za razliku od nekih drugih, kao što je Јelena Trivić koja kaže "Šmit nije imenovan u Vijeću sigurnosti, ali on je tu". To još više govori o nedosljednosti i potpune propasti jedne politike koja ide za tim da ko god se nametne sa strane, da su spremni da se prihvate takve politike, da se prihvate ti strani ugnjetači.

Mi se ponašamo veoma logično, ako neko nije imenovan za visokog predstavnika, zašto bi mi razgovarali s njim kao visokim predstavnikom, to je ključno pitanje - naglasio je Dodik.



"Gubitnička politika"

Lider SNSD-a je rekao da nije problem razgovarati sa Šmitom, a da nije visoki predstavnik.

- Svi oni koji su pokušali da razgovaraju s njim, da se nametnu, kao što su Trivić i neki iz PDP-a, govori o tome koliko je do nedosljedno, jadno, nema veze sa politikom, a pogotovo sa namjerom da vodite jedno društvo.

Dakle, to bi značilo da bilo ko ko bi bio nametnut sa strane, bio bi prihvaćen i da se njim nešto razgovara, samo zato što iza toga stoji nekoliko ambasadora u Sarajevu, a uz to, Šmit pokazuje sve ono što je negativno prema RS. Od toga da je organizovao jednu grupu stručnjaka da pričaju o imovini, čije je pitanje riješeno - rekao je Dodik.



On je naglasio da "nikada do sada, do Šmitovog lažnog pojavljivanja, nije bilo da je imovina predmet spora u BiH".

Dodao je da ljudi u RS moraju da znaju da je to njihova gubitnička politika.

- Mi smo samo motivisani da odbranimo ono što imamo. Vjerovatno, kad ostane sam Šmit mora da razmišlja o tome da se "upleo ko pile u kučini" i da ne zna kako da izađe. Taj isti Šmit nema šanse da uspije, šta god da radio RS je odbila da prihvati, šta god da učini to će biti odbijeno - izjavio je Dodik za RTRS.