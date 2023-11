Milanović o potezu Grlić Radmana: Što bi rekli u Srbiji - pokušao je da je startuje, katastrofa

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održao je sastanak s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova te države i bio je u obilasku graničnog područja uz BiH, piše Index.hr.

Nakon toga se obratio medijima.

- Vojska je nekad čuvala granicu, agresivno ili superagresivno, ali danas takva vremena nisu i jednom kad se krene tim putem, teško se iščupati. Vojska će pomagati tehnički koliko policija bude tražila - rekao je.

On je istakao da su prvi problem krijumčari i da se oni stimuliraju da nastave ukoliko dobiju kaznu od 1.000 eura, što je sitan novac u odnosu na zaradu.

- Sudovi bi trebali suditi drugačije. Treba im otežati - kazao je Milanović.

Susjedne države

Drugi dio problema Milanović vidi u susjednim državama.

- Problem je u susjednim državama - Srbiji i BiH, koje otaljavaju. Te države, ne samo Srbija i BiH, u međuprostoru su nesigurnosti, spremne su na svašta i na ništa, nemaju jasnu perspektivu ulaska u EU, tu se nešto spotiču, to nema nikakvu perspektivu i EU mora što prije prionuti poslu - istakao je.

Osvrnuo se i na to što priliv migranata u Mađarskoj ne rješava ni žica na granici.

- Od one velike priče da se Evropa štiti od nadiranja na njen kršćanski identitet došli smo do toga da se danas u Mađarsku ulazi kao u lunapark.

Govoreći o radu hrvatske policije na granici predsjednik Hrvatske kaže: "Ovo radimo iz osjećaja dužnosti prema EU, ali nismo blentavi."

Što se tiče seoskih straža koje predlaže Miro Bulj, Milanović kaže da toga nije bilo ni u vrijeme njegovog djeda.

Hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman je na konferenciji o jačanju i proširenju Evropske unije u Berlinu pokušao poljubiti njemačku ministricu vanjskih poslova Analenu Berbok.

Sporni plakati

- Što bi rekli u Srbiji - pokušao je da je startuje. To se nikom nije dogodilo. Katastrofa - prokomentarisao je Milanović.

Osvrnuo se i na poteze vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave i sporne plakate. "To 'U' nam je bilo štetno, to nam je radilo ozbiljne probleme 90-ih, o tome je i Tuđman govorio više puta, to nam se ne isplati."

- Moj apel Penavi i ekipi je da preskoče ovaj datum pa neka se kasnije raščišćavaju - dodao je, prenosi N1.

Rekao je da bi možda i neko iz BiH taj dan došao u Vukovar. "Možda Bećirović, razgovarali smo o tome."