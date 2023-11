Vlasti u BiH ne istražuju navode da je Radoičić kupovao oružje iz Tuzle

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) nije pokretalo istragu o navodima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da je Milan Radoičić, bivši predsjednik Srpske liste na Kosovu, u Tuzli nabavio oružje, municiju i eksploziv koji je 24. septembra korišten u napadu na kosovsku policiju.

U napadu na kosovsku policiju tog dana u mjestu Banjska kod Zvečana ubijen je policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko njih ranjeno. Poginula su i trojica srpskih napadača.

- U Tužilaštvu BiH nismo dobili nikakav izvještaj policijskih agencija o eventualno počinjenom kaznenom djelu i počiniteljima. Nismo dobili niti informaciju od institucija susjednih zemalja, tako da nije ni bilo naredbe o provođenju istrage - kazao je Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH, za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Velika razorna moć

Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopćilo da se Milan Radoičić tereti da je od januara 2023. godine do 24. septembra nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći iz Tuzle, na sjeveroistoku BiH.

Beogradsko tužilaštvo je preciziralo da mu je to oružje isporučivano na teritoriji Beograda, "najčešće na potezu Bubanj Potok – Vrčin", jugoistočno od glavnoga grada Srbije. U saopćenju se navodi da je on to oružje potom prenosio i skrivao u napuštenim objektima i šumama na Kosovu.

Ramo Isak, ministar unutarnjih poslova Federacije BiH, odbacio je navode iz Srbije.

- Prilikom svih provjera, kako operativno-policijskih, tako i obavještajnih, u vezi s tim navodima, utvrđeno je da su svi neistiniti - kazao je Isak za Radio Slobodna Evropa.

Učestvovala OSA

Osim policije ovog entiteta, u istrazi su učestvovale i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), a vlasti u BiH su u istrazi tražile i asistenciju Interpola.

Beogradsko tužilaštvo nije odgovorilo na upit RSE da li postoje dokazi da je oružje zaista nabavljano u Tuzli, te ko je eventualno pomagao Radoičiću u transportu. Nije odgovoreno ni na pitanja jesu li od vlasti u BiH zatražili bilo kakve provjere navoda da je oružje kupljeno u Tuzli.

Kosovska policija prikazala je arsenal oružja zaplijenjenog nakon napada u Banjskoj. U njemu su raketni bacači za napad na borbena vozila, bacači granata, automatske puške, snajperi, vojna vozila, eksploziv i detonatori, protutenkovske i protupješadijske mine i slično.

Većina oružja je proizvedena u srpskim i nekada jugoslavenskim tvornicama oružja.