Ibrahim Kalesić, najstariji padobranac u ovom dijelu Evrope, izvukao se iz ralja smrti: Još nisam odustao od skoka u Srebreniku

Na pitanje da li je u trenucima padanja pomišljao da mu je to posljednji let, kaže:

Kada je udario nogama u neku cijev, izgubio je svijest.

- Probudio sam se u vozilu saniteta kada su me vozili do bolnice. Kada su mi počeli izuvati cipele - govori Kalesić.

Bilo je problema jer je Ibrahim tri dana morao čekati na operaciju u Crnoj Gori, budući da, nažalost, nije bilo razumijevanja od Zdravstvenog zavoda za osiguranje Tuzlanskog kantona da plati troškove svom sugrađaninu.

- Platila je Općina Budva, a opet na insistiranje i organizaciju mog prijatelja Nenada Kuzmanovića iz Beograda, kojem ovom prilikom od srca zahvaljujem - dodaje Kalesić.

Još jednom

Upitan vjeruje li da će se uspjeti oporaviti, pa pokušati makar još jednom skočiti, kaže:

- Jutros me zvao načelnik Srebrenika i pita za zdravlje. A mi smo dogovarali da ja skočim na stadion u Srebreniku povodom jedne manifestacije i tako. Onda mi se desila ova nesreća. Ali sam načelniku rekao, ja još nisam odustao od onog skoka. Hvala i njemu što me pozvao - govori kroz smijeh Kalesić.

Ibrahim je glavna zvijezda u Plavoj klinici u UKC-u Tuzla.

Brojni učenici

Brojni Ibrahimovi učenici, ljudi koje je podučio ovom ekstremnom sportu su ga zvali, izrazili mu riječi podrške.

- Dosta ljudi me nazvalo, pitalo kako sam. Boli me to što me niko iz tuzlanskog Paraglajding kluba ne spominje. Niti su me zvali, a ja sam živa legenda - dodaje Kalesić.

Do sada je Ibrahim Kalesić skočio više od 1.480 puta, a prvi skok je izveo 1951. godine.