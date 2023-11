Konaković o navodima da MVP ne spašava bh. građane iz Gaze: To su politički lešinari, ljudi tamo ginu!

Državni zastupnik SDA Midhat Čaušević besramno je optužio Ministarstvo vanjskih poslova BiH da ne radi ništa na evakuaciji svojih državljana iz Gaze koja je pod strašnim napadima izraelske vojske.

Uz to, uporedio je rat u Gazi s pandemijom koronavirusa, navodeći kako je bivša ministrica vanjskih poslova Bisera Turković (SDA) "u rekordnom roku omogućila povratak državljana BiH koje je početak globalne pandemije koronavirusa zatekao u inostranstvu".

Aktuelni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković za portal "Avaza" osvrnuo se na ove izjave kazavši:

- U Gazi ljudi umiru, ta su stradanja teška. Postoje politički lešinari kojima je svojstveno da lešinare na takvim temama. Ministarstvo vanjskih poslova radi ozbiljan posao. U komunikaciji su sve naše ambasade.

Istakao je da Ministarstvo direktno s nekoliko zemalja komunicira i da čekaju da se naši građani iz Gaze evakuiraju.

- Spremni smo zajedno s IOM-om neke druge aktivnosti koje smo dogovorili, a koje su jako važne. A o tome što lešinare na takvim procesima to više govore o onima koji o takvim stvarima pišu. I zaista govore loše. Prijelaz Rafah je bombardovan. Ljudi ginu. Šta neko hoće, da povedemo ljude kroz ratno stanje i preuzmemo odgovornost za njihove živote? Mislim, sve što mi radimo ne promovišemo se, to nije za marketing. To je naša obaveza i dužnost. Situacija je teška, mnoge zemlje imaju svoje građane tamo. U ratnom stanju nije ih lako izvući. Naravno da nam je stalo do sviju njih. Mi ćemo učiniti maksimum i nadam se da će uroditi plodom - poručio je Konaković.