Sankcije prema Dodiku i njegovim saradnicima itekako daju rezultate: Osim kredita i para, nema ni interneta

U junu 2022. godine Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije Miloradu Dodiku, a nakon predsjednika RS na američkoj crnoj listi našao se još cijeli niz političara iz RS, poput Željke Cvijanović, ali u konačnici i Dodikove djece Igora i Gorice.



Sve im isključili

Sankcijama Sjedinjenih Američkih Država uskoro se pridružila i Velika Britanija.

Iako su pojedini neozbiljni analitičari tada procjenjivali da ove sankcije neće ozbiljnije naštetiti Dodiku, s obzirom na to da on ionako ne posjeduje imovinu u SAD, te da će čak one dodatno ojačati njegovu poziciju i vlast, rezultati sankcija iz dana u dan postaju vidljiviji.

Tijela vlasti Republike Srpske ostala su bez internetske komunikacije jer su im pružatelji usluga otkazali postojeće ugovore za održavanje mrežnih stranica. Vlasti RS tvrde kako je to direktan rezultat američkih sankcija kojima su kažnjeni najviši entitetski dužnosnici. Premijer RS Radovan Višković se požalio kako su im pružatelji usluga sve isključili iako su im sve troškove platili unaprijed do 2025. godine. Ovaj je vid sankcija nazvao brutalnim.

Osim gašenja interneta, RS već trpi mnogo teže sankcije na makroekonomskom planu. Kreditna sredstva nedostupna su, a entitet se zadužuje izdavanjem obveznica i po rekordno visokim kamatama, dok je budžet RS godinama u deficitu. Iz mjeseca u mjesec ovaj entitet ima problema s osiguravanjem sredstava za isplatu plaća državnim službenicima.

Evropska sredstva

Osim kreditnih sredstava, RS zaobilaze i projekti i sredstva Evropske unije, pa su tako, naprimjer, od infrastrukturnih projekata vrijednih 300 miliona eura, koliko EU ulaže ove godine u BiH, sva četiri na teritoriji Federacije.

Sve ovo već uveliko ostavlja ozbiljne posljedice, kako na izabrane funkcionere u RS i pojedince povezane s njima tako i na finansijsku stabilnost cijelog entiteta. No, vraćanje kredita po astronomskim kamatama, nedostupnost sredstava iz EU fondova i otežano poslovanje firmama cijena je koju neće plaćati samo Dodik i njegovi saradnici nego svi građani RS, koji već postaju taoci i žrtve sulude politike predsjednika RS koja u konačnici neće polučiti drugi rezultat osim siromaštva i zaostajanja građana ovog entiteta.

Zabrana poslovanja

Osim što lica s crne liste ne mogu dobiti vize za putovanje u SAD, tamošnje ministarstvo finansija zabranilo je američkim firmama i pojedincima da posluju s ljudima pod sankcijama. Sada se pokazalo kako to ima direktan učinak i na način komunikacije tijela vlasti RS posredstvom interneta.