Netanjahu o planu nakon rata: Zadržat ćemo sigurnosnu odgovornost nad Gazom na neodređeni period

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu iznio je plan za Gazu nakon završetka rata.

On je istakao da je mišljenja da će Izrael imati sigurnosnu odgovornost nad pojasom Gaze na neodređeno vrijeme.

- Mislim da će Izrael na neodređeno vrijeme imati cjelokupnu sigurnosnu odgovornost jer smo vidjeli šta se dešava kada je nemamo. Kada nemamo tu sigurnosnu odgovornost, ono što imamo je erupcija Hamasovog terora u razmjerima koje nismo mogli zamisliti - poručio je.



Na drugoj strani, američki predsjednik Džo Bajden je istakao da je velika vjerovatnoća da će zaglaviti u Gazi ukoliko ne naprave plan kojim bi se Gaza prepustila nakon poraza Hamasa.

Podsjećamo, Netanjahu je kazao da je oslobađanje talaca uslov za prekid vatre u Pojasu Gaze.

- U tu svrhu bi postojao prekid vatre, a mi čekamo da se to dogodi. To se do sada nije dogodilo - zaključio je.