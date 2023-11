Psihologinja se s porodicom odselila na drugi kontinent: Nigdje se ne osjećam tako sigurno kao u Dubaiju

Nurka Redžepagić-Bulić, magistar psihologije, porijeklom je iz BiH, ali ju je život odveo na drugi kontinent. Razlog za odlazak, kao i iskustvo njene porodice o životu u Dubaiju pristala je da podijeli s nama.

Vole putovati

- Bili smo mladi ljudi s malom bebom koji su željeli da napreduju u svojim karijerama pa su nas tako poslovne prilike odvele prvo u Njemačku, a zatim su se još bolji uvjeti otvorili u Dubaiju. Nas je svakako uvijek privlačio život na Bliskom istoku, a inače smo ljudi koji mnogo vole da putuju i istražuju jer smatramo da to oplemenjuje naše živote, a i željeli smo da naša djeca postanu građani svijeta. To bih navela i kao glavni razlog preseljenja - počinje svoju priču Nurka.

Iako su, kaže, prikupili puno informacija, ipak nisu bili sigurni šta da očekuju, ali, s obzirom na to da im sin u tom momentu još nije išao u školu, odlučili su da pokušaju jer nisu imali šta izgubiti.

- Bitno je da napomenem da smo, što se tiče samog posla, išli na sigurno. Ja sam nastavila raditi u okviru firme koju sam osnovala u Njemačkoj, a muž je dobio unapređenje u sklopu svoje firme. Bili smo spremni na mogućnost da se vratimo u Njemačku ukoliko nam život u Dubaiju ne bude odgovarao, ali nismo bili spremni da uopće ne pokušamo - objašnjava nam Nurka.

Pozitivne strane

Kao prvo i najosnovnije, dodaje, navela bi sigurnost koja je u Dubaiju na visokom nivou. Na svakom koraku su policija i osiguranje i, iako to može zvučati kao pretjerivanje, ipak je to nešto zbog čega se svi osjećaju ugodnije, pogotovo roditelji s djecom. Ljudi su, generalno, opušteni i prijateljski nastrojeni, na šta, kako ističe, znatno utječe i životni standard.

- Iako je i BiH multietnička i multinacionalna, ovdje je to ipak na nekom drugom nivou. Moj sin ide u školu s više od 180 nacionalnosti i o svima njima svakodnevno uči, kao i oni od nas, a to je zaista jedno veliko bogatstvo. Svi praznici se slave i obilježavaju. To je znak koliko se poštuju svi koji žive ovdje i mi to veoma cijenimo - navodi Nurka.

Dodala je kako, bez obzira na to što putuje i seli se, mnogo im je kao porodici bitno da čuvaju i njeguju svoju tradiciju i kulturu i da ljude oko sebe upoznaju s njima.

Savjeti o dolasku

- Svi koji razmišljaju da li da posjete Dubai, neka to obavezno urade, pogotovo sada kad se uvodi bezvizni režim. Ono što bih naglasila, nemojte da posjećujete samo turistička mjesta, ukoliko želite da doživite Dubai u potpunosti, istražite malo manje poznata mjesta koja su svakako cjenovno prihvatljivija i koja će vam pokazati više od blještavih svjetala i visokih nebodera - savjetuje Nurka.